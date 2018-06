"La renuncia de Sturzenegger demuestra que el mercado no creía en lo que hacía el BCRA"

La renuncia de Federico Sturzenegger a la presidencia del Banco Central fue la noticia en materia cambiaria tras una escalada histórica del dólar. Y es una muestra de que el presidente Mauricio Macri entendió que el mercado no estaba confiando en lo que hacía el BCRA.





Tras una jornada cambiaria en donde el dólar llegó a los 28,43 pesos para la venta y el desconcierto con el destino de la moneda internacional es constante los resultados a nivel de conducción se vieron reflejados durante las últimas horas de la tarde del jueves. "Esto provocó la renuncia de Sturzenegger, una renuncia que es medio a la fuerza provocada por el mercado", explicó a sanjuan8.com el especialista Rodríguez.





La asignación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, al frente del Central no es algo al azar. Según Rodríguez, el funcionario es muy respetado a nivel internacional, "pero lo mismo era Stuznegeer el tema es que muchas veces no es la persona de confianza sino la confianza hacia la política monetaria que lleva el Banco Central y cuando no están bien coordinadas son bastantes complicadas de resolver". Rodríguez hizo hincapié en la idea del dólar flotante, "Lo dejas libre y a los días debes intervenir. Esto es una señal clave del rechazo internacional".



Pero al cambio de autoridades también se sumó el anuncio de la unificación, nuevamente, del Ministerio de Hacienda y el de Finanzas. Inicialmente, Macri había designado el 10 de diciembre de 2015 a Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, pero tras su salida en diciembre de 2016, el Presidente ordenó desdoblar esa cartera. Hoy ante la escalada del dólar el presidente volvió atrás con la medida. Para el especialista sanjuanino esto se puede resumir en tres cuestiones: "primero uno de los hombres claves deja su puesto, podes aplicar el pedido de reducción de áreas, secretarías y personal y tercero el presidente consigue una política más coordinada bajo la dirección de una sola persona", manifestó Jaime Rodríguez.



//// Gabriela Varas