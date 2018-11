La reina de Capital acusada de robo asegura que no renunciará a la corona

Embed



La flamante soberana departamental advirtió que "un error lo comete cualquiera" y que no sabía que había una causa, porque nunca fue notificada. "Han involucrado al padre de mi hija y él nada que ver, porque sólo nos acompañó a hacer la compra", explicó.





Daiana detalló que siempre ha trabajado y no entiende por qué se ve involucrada en esta situación.





Para finalizar argumentó que respecto al after en la que la acusan de estafa, fueron los que contrataron la quinta los que incumplieron, debido a que ellos hicieron un contrato por una juntada y quisieron hacer otra cosa. "Es una pequeñez por la que se me juzga. Es muy duro lo que me pasa. No tengo antecedentes y esto fue un pequeño error. Quiero que me conozcan como son, que soy una buena persona y lo que proyecto" concluyó.





Daiana Padilla, la nueva reina de Capital, está acusada de robo y estafa brindó una entrevista a Canal 8 y contó cómo se siente. Visiblemente quebrada, aseguró que su situación no es como se dice en los medios. "Yo tenía un negocio de ropa y un amigo me quedó debiendo dinero. Yo le insistí porque tengo una hija y me hace falta la plata. Un día nos juntamos y fuimos al cajero y se había confundido de tarjeta. Por eso me dio su tarjeta de crédito para que usara. Fui a comprarle ropa a mi hija y después no se qué hizo con la tarjeta", aseguró.