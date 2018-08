La quita del Fondo Sojero y la eximición de tasas ponen en jaque a los municipios

//Por Yanina Urcullu





En el mes de junio los intendentes se sumaron a la decisión del gobernador Sergio Uñac de eximir de los impuestos a los usuarios de la tarifa social que no excedieran los 1000kw bimestral. En las diferentes comunas, lo que se hizo fue sacar las tasas que se cobraban en concepto de alumbrado público y contribución municipal, y de esta manera ayudar a las familias de menos recursos. Esto generó un impacto directo en la recaudación municipal, pero se hizo para contrarrestar los embates de los tarifazos dispuestos a nivel nacional. A esto se le suma el duro revés recibido ayer con el anuncio de la quita del Fondo Sojero, destinado a realizar obras de infraestructura. Es por ello que los jefes departamentales advierten que esta decisión impactará de manera directa en el empleo de mano de obra.





Consultado por el tema, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, señaló que entre los 11.000.000 de pesos de los que deben prescindir en concepto de tasas municipales y los 15.000.000 de pesos menos de la soja, el Gobierno Nacional no hace más que impactar de manera directa en el seno familiar. "Con 26.000.000 de pesos menos no podemos darles trabajo a los chimberos en la obra pública. Esto no ayuda para nada al ciudadano común, que ve cómo día a día crece la desocupación", sentenció el jefe comunal.





Por su parte, Juan Carlos Gioja argumentó que los anuncios realizados por la administración macrista impactan de manera directa en la realización de obras y en la prestación de los servicios. "Esto lo deberían haber dicho en la campaña. De esta manera nosotros tenemos menos recursos, menos trabajo y menos obras" , argumentó el intendente de Rawson.





La realidad se repite en el resto de las comunas, ya que los recortes en los fondos afectan en la planificación que los jefes departamentales pueden hacer, como así también en la distribución de la mano de obra. "Nosotros sabemos que la Provincia nos va a ayudar a terminar con los proyectos que ya están en marcha, pero también sabemos que los recursos no son infinitos", dijo Fabián Aballay de Pocito.





Desde Capital, Franco Aranda advirtió que están afinando el lápiz para no paralizar obras, porque eso implica dejar gente sin trabajo y es por ello que harán el esfuerzo para que ésto no impacte en el empleo. Sin embargo, cargó las tintas contra el presidente Mauricio Macri, debido a que de manera intempestiva se comunicó esta decisión que no hace más que complicar a cada uno de los municipios.





Marcelo Orrego, intendente de Santa Lucía, opinó que sin dudas, la decisión nacional los afecta y más que nada en lo que es la generación de obras primarias que a su vez producen puestos de trabajo. "Haremos un esfuerzo para que no se sienta el recorte y esperemos que el año que viene tengamos una compensación", concluyó.





Ante este panorama, los intendentes se reunirán la próxima semana con la Federación Argentina de Municipios para realizar en conjunto un planteo formal ante el Gobierno Nacional, a los fines de que se revea esta decisión que los pone en jaque, ya que el Fondo Sojero representa el 50% de los recursos con los que cuentan los departamentos.