La Provincia sancionará a las empresas constructoras que tengan empleados en negro

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el de Infraestructura, Julio Ortíz Andino, brindaron una conferencia de prensa para explicar que los expedientes de las obras se pagan al día, que no hay demoras y que las firmas que tienen a cargo los proyectos estatales no pueden tener mano de obra no registrada.