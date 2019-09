"La problemática más grave que tuvimos es no contar con un plan industrial"

La palabra "desilusión", fue usada por los representantes del sector industrial en el marco de la difícil situación que atraviesa el sector, por la política adoptada por el gobierno nacional de turno. Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, manifestó su descontento con la gestión de Mauricio Macri por la falta de política y planes que beneficien a la industria nacional.













"La problemática más grave que tuvimos es no tener un plan industrial. No desilusiona que no haya decisiones que hagan generar productos y no impuestos; que se tomen medidas de fondo. Creo que a eso se refería Miguel Acevedo cuando habló de desilusión", declaró en radio Colón.













En este sentido, agregó que "hace mucho tiempo venimos pidiendo medidas que tengan que tener un mercado interno, que pudiéramos exportar, pero para hacerlo tenemos que ser competitivos y no vender impuestos. Con la carga impositiva que tienen nuestros productos es muy difícil serlo", remarcó.













Sobre la situación laboral mencionó una de las cosas pendientes que tiene el gobierno para con ellos es la modificación en los aportes patronales que no perjudican el sueldo de los trabajadores. "Esperamos que el salario les alcance para tener una vida digna y así poder satisfacer las necesidades y permitirse tener consumo, una de las maneras de reactivar el mercado interno", dijo.













Asimismo, añadió que en este momento tan complicado y complejo que atraviesa el país "hay que dejar de lado los reclamos sectoriales", y lograr estabilizar la moneda "que fue lo que generó la crisis de confianza, para ver de qué manera el país puede tener una senda de crecimiento". "Para esto se va a tener que llegar a las elecciones porque es muy difícil elaborar un plan económico en medio de la situación que se está viviendo, a nivel de estas medidas que, indudablemente, apuntan a estabilizar el dólar y no mucho más allá de eso".