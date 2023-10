La postura de las Pymes sobre el escenario electoral

Rosato, en declaraciones a Télam, cuestionó que el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier “Milei no ha mencionado la palabra pymes” y la postulante por Juntos por el Cambio (JXC), Patricia Bullrich, “no profundizó sobre qué medidas son las que va a llevar a cabo”.

En la misma línea, el presidente de la Asamblea del mediano y pequeño empresario (Apyme), Julián Moreno, señaló que “hay claras diferencias entre las tres fuerzas que hoy se presentan con oportunidad de llegar a la presidencia”.

“Hay dos candidatos que plantean un férreo ajuste, sin medir consecuencias. Por otro lado, Massa denuncia las presiones del FMI y otros agentes del mundo corporativo y propone lograr el equilibrio a partir de reformas fiscales progresivas y con mayor actividad económica. Esa es una gran diferencia para los actores que vivimos de la economía real”, dijo Moreno.

“Claramente la palabra pyme no es parte del discurso de Milei y la palabra industria no es parte del mensaje de Bullrich”, agregó el titular de Apyme.

Para Moreno, el contexto actual no ayuda ya que “la incertidumbre reinante no equivale a un momento soñado y es muy difícil trabajar sin que te coticen los proveedores, con la posibilidad real que gane un modelo al que, evidentemente, no le interesamos”.

Desde el sector textil, el titular de la Fundación Protejer, Luciano Galfione, señaló que “estamos viendo un panorama muy complicado para el desarrollo de los negocios, con mucha incertidumbre, mucha especulación”.

Sobre el escenario electoral, consideró que “hay dos modelos muy antagónicos: uno claramente de especulación financiera, que ya conocemos, que directamente a nuestras empresas las lleva a la destrucción. Y, por otro lado, un modelo que intenta retomar y continuar el desarrollo a través de la producción, del agregado de valor, aún con todas las dificultades que tenemos”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, Mauro González, enfatizó que “el único que menciona a las pymes y propone cuestiones concretas en cuanto a la producción y el trabajo es Sergio Massa. Sentimos que los otros candidatos no nos tienen en cuenta”.

En diálogo con Télam, el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, indicó que “la situación preelectoral es dificultosa para el mundo pyme” y sostuvo que la corrida cambiaria de la semana pasada “complicó más el panorama”.

En rigor, el dirigente de CAME hizo referencia a la zozobra generada por la suba de la cotización de los dólares paralelos de las últimas jornadas, con el CCL en $965 al cierre del jueves pasado y el dólar MEP en $870.

Por su parte, en el mercado informal el denominado dólar “blue” -tras alcanzar un récord nominal de $1.050 el lunes, cerró la semana pasada en $980.

Con la intención de conocer las propuestas que los presidenciables tienen para el sector, CAME invitó días atrás a exponer a las distintas fuerzas políticas. Visitaron la sede de la entidad el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa; el postulante de Hacemos por mi país, Juan Schiaretti; y el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri. A pesar de haber sido convocados, no hubo representantes del espacio de Javier Milei.

Al respecto, Femenía consideró que fueron invitados para “que sean más concretos porque en los anuncios de campaña y en el debate público no hablan puntualmente de las pymes”.

“Escuchamos sus propuestas y encontramos coincidencias en algunos puntos como la necesidad de tener políticas diferenciadas para el sector, de realizar una reforma tributaria y de estabilizar la economía para generar crédito para la inversión, más que nada con la mirada puesta en lograr más exportaciones”, agregó el vocero.

El entramado pyme llega a las elecciones atravesado por un freno en la actividad económica, que entre enero y julio de este año acumuló una baja del 1,8% respecto a igual período de 2022, según datos del Indec.

En tanto, de acuerdo a un relevamiento de CAME, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 2,6% interanual en el período enero-septiembre.

El mundo de la producción experimenta así una merma en la actividad tras dos años de fuerte crecimiento, que significaron un aumento del PBI en 2021 del 10,4% y en 2022 del 5,2%.

En ese marco, el titular de la Cámara de Empresas de Gas Licuado de Petróleo de la Argentina (CEGLA), Pedro Cascales, dijo a Télam que “el actual panorama electoral nos genera incertidumbre en materia de los precios vinculados con insumos importados de los cuales nuestra industria es muy dependiente, por la dificultad de determinar los valores de compra y venta”.

Sobre las propuestas de los candidatos, Cascales comentó que “nos hemos reunido con el equipo de La Libertad Avanza y mañana lo haremos con el equipo de Juntos por el Cambio. Por el lado del oficialismo ya oportunamente habíamos tenido una reunión con la Secretaría de Energía pero no hemos vuelto a tener otra, a pesar de haberla solicitado”.

“En el caso de La Libertad Avanza nos han trazado un panorama que muestra conocimiento del sector y de las problemáticas que estamos teniendo. Mañana veremos cuál es la posición del grupo de Juntos por el Cambio”, concluyó el dirigente empresario.