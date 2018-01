La nueva cúpula de Salud Pública advierte que la Atención Primaria está en una situación crítica

En la nueva cúpula de Salud Pública, encabezada por Alejandra Venerando, destacan que en la provincia la Atención Primaria está en una situación crítica. Actualmente sólo el 10% de los profesionales están trabajando dentro de esta área. Alina Almazán, directora de Planificación del ministerio, dijo que esta situación se va ir agravando si no llega una solución en un corto plazo.

El escollo más graves es la falta de postulantes para ocupar algunas especialidades en el sistema de residencias, fundamentalmente, las residencias en Atención Primaria. Aunque sin dudas son múltiples los factores que desencadenaron esta situación.

El problema es que las soluciones no son fáciles y la redistribución del personal, con tareas asignadas en otros lugares, es muy difícil. "Hoy un profesional que está arraigado y trabajando en Capital, en el hospital Rawson, no se puede enviar a Jáchal, tan fácilmente. No es un tema sencillo" dijo la funcionaria.

Para Almazán, "una de las soluciones para entusiasmar a los nuevos profesionales a que vuelvan a esta especialidad, puede pasar por lo salarial o económico. Creo que será una forma de revalorizar a los nuevos integrantes del Equipo de Salud, que no son solamente, médicos porque la Atención Primaria contiene Asistentes Sociales, Psicológos, Enfermeros, Nutricionistas, Agentes Sanitarios, entre otros", manifestó.

Cuando Alejandra Venerando asumió la conducción del ministerio de Salud Pública, destacó que la Atención Primaria sería uno de los puntos a reforzar. Esto se debe a que ella se desempeñó en zonas alejadas donde la salud se muestra en su punto más natural u originario. Por ello, no resulta extraño la revalorización del área como la única manera de hacer un sistema de cuidado más humanitario.