/// Por María Eugenia Vega

Desde hace tiempo, el costo de los presos federales es cubierto por las arcas provinciales, porque la Nación no gira el dinero para solventar su estadía en el Servicio Penitenciario Provincial. La deuda que mantiene la administración de Mauricio Macri con la provincia excede los $60 millones, según había declarado el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi a sanjuan8.com. Al respecto de esta situación, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, habló con radio Light y le pidió a la provincia que no arremeta judicialmente por "cuestiones de campaña". También adelantó que los 220 reos que pertenecen a la competencia federal serán trasladados, a su debido momento (no precisó cuándo) a la nueva Cárcel de Cacheuta, que aún no culmina sus obras.













"Antes no se pagaba el alojamiento de los presos federales, en nuestro gobierno lo hicimos. Nos pusimos al día y desde hace tiempo se está tratando de avanzar con los pagos. Hay discrepancias en cuanto a los tiempos que maneja la provincia, pero esperamos que esta situación se solucione lo antes posibles antes de que tener que pensar en la vía judicial", manifestó el funcionario macrista.





















Asimismo, remarcó que "las deudas que ha dejado el kirchnerismo no se planteaban porque pertenecían al mismo color político. "Este gobierno ha puesto la mejor voluntad para lograr acuerdos. Esperemos que San Juan no arremeta por cuestiones de campaña", señaló Garavano, a pocos días de celebrarse las PASO en el país.









Entonces, sobre la situación de los presos federales en San Juan adelantó que, cuando sea el momento, contarán con las instalaciones de la nueva penitenciaría ubicada en la localidad mendocina de Cacheuta, edificio que cuenta con 1072 plazas y que, actualmente, alberga a 400 internos. "Todos los presos de cuyo se van a manifestar, en este sentido", destacó.





La deuda con San Juan por reos





"No se hacen cargo de los presos federales, ni de la deuda. La Nación está en mora y el acuerdo que teníamos, se cayó", con esas palabras, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi había revelado a este medio el malestar que existe con el gobierno de Mauricio Macri por incumplir con los acuerdos firmados.









El monto que se acumuló a lo largo de los últimos meses, por los $1200 que la provincia aporta por cada preso, supera los $60 millones por el arrastre de varios meses impagos. "La última vez que hablamos con las autoridades de Nación, quedaron en venir a San Juan y en charlar sobre el acuerdo, pero la verdad es que no han aparecido. No tenemos noticias de ellos", había dicho el ministro uñaquista a sanjuan8.com. Esa situación no ha variado y genera asperezas con los pares de la Nación. Por eso, ahora Garavana pidió que no se aliente a la situación de tensión por la razón de enmarcarse en la campaña electoral.