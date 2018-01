La Nación evalúa si da de baja o no a 12 mil planes sociales en San Juan

En el marco de la bajada de línea de Mauricio Macri para que se ajusten los controles de los planes sociales y recortar poder a las organizaciones civiles piqueteras que los manejan, el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de darle de baja a 12 mil ayudas en San Juan. "Son casos en los que creemos que no se está cumpliendo el objetivo de la capacitación de los beneficiarios y si es así, no se renovarían", aseguró este lunes a Canal 8 la jefa de la Gerencia de Empleo de la Nación, Viviana López. La opción, explicó, es contenerlos en otros programas que sean administrados por instituciones "idóneas y transparentes".





Los planes que están bajo la lupa forman parte del plan "Entrenamiento para el Trabajo en Instituciones sin Fines de Lucro". En total son 13 mil beneficiarios que lo reciben en San Juan y los que podrían perderlo ascienden a 12 mil, es decir un 92 por ciento. La ayuda es de 1.850 pesos por persona y a cambio, deben ser capacitadas en distintos oficios para que tengan mayores chances de entrar al mercado laboral.





Los administradores locales del programa son organizaciones sociales y piqueteras que están en el ojo de la tormenta, ya que la administración de Macri sostiene que en la realidad no están capacitando a la gente y que entregan los planeas únicamente con un criterio político. Según López, un informe técnico "diagnosticó que estos planes, no mejoraban la productividad ni la empleabilidad de los participantes". A eso, agregó: "En los últimos años ha crecido de manera exponencial este tipo de entidades y a raíz de los controles de campo que se hicieron, se determinó que ya no son programas de ayuda laboral, sino de subsidios y asistencialismo".





Desde la era kirchnerista, el sistema viene funcionando de la siguiente manera: la organización presenta el listado con los beneficiarios, el proyecto de capacitación en el que participaban y tenían que hacer los talleres. No obstante, señaló López, "en el territorio nos dimos cuenta que los beneficiarios no estaban en los talleres o los nombres y direcciones no existían".





A juzgar por las palabras de López, hay beneficios que serán dados de baja y otros mutarán a "programas más efectivos y transparentes". En el caso de los que sigan dijo que intentarán tratar con las personas en forma directa para garantizar que la ayuda les llegue en su totalidad y que no se quede en manos de punteros políticos que se disfrazan de intermediarios indispensables.





Los otros mil beneficiarios del mismo programa ya pasaron el filtro de la revisión y pasarán a depender del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, bajo un nuevo plan de capacitación. En ese caso, pasarán a percibir 4.000 pesos ingresando al "empalme" acordado entre esa cartera y empresas privadas que se comprometieron a tomar beneficiarios e incorporarlos a su planta de personal.





El universo de personas que tienen un plan social de la Nación en San Juan es mucho más amplio. Son 25 mil en total y López aseguró que los que no están en el programa bajo la lupa, "continuarán recibiendo el beneficio sin problemas, porque las instituciones (oficiales y privadas) que participan están haciendo las cosas como corresponde".





Aún no se sabe cuál es el impacto en dinero que podría significar la baja de los planes sociales en revisión. Pero para tener una idea, los 12 mil en la mira representan algo más de 22 millones de pesos.





No es la primera vez que la gestión de Macri sale a poner el ojo en beneficios que otorga aquí y en el resto de las provincias. Sucedió el año pasado, cuando le dio de baja a pensiones por discapacidad que consideraba que no correspondían y estalló una fuerte polémica.