En la causa que se llevará a juicio hay involucrados abogados, funcionarios judiciales, ex peritos y funcionarios que por aquel entonces eran parte del Ejecutivo provincial. Se trata de los peritos privados Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos y la ex perito del Estado, Ana María Melvin. También se suman los exjueces Rosalba Marún, el destituido por Jury Carlos Macchi, el ex fiscal de Estado, Mario Díaz; Néstor Ruiz, ex empleado de Recursos Energéticos y los miembros de la época del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Además están involucrados los abogados Horacio Alday y Santiago Graffigna, siendo éste último el único detenido por tres años en medio de la instrucción.