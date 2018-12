La marcha del "No es No" se hizo sentir en las calles sanjuaninas

El calor no pudo contra el "No es NO" y cientos de sanjuaninos coparon la plaza 25 de Mayo para pedir justicia por los constantes hechos de abuso y violencia que sufren las mujeres.

La convocatoria reunió no sólo a mujeres, también hubo hombres y niños que apoyaron el reclamo nacional. El silbatazo se desarrolló, de manera pasiva, por las calles que rodean a la plaza central de la Capital. Y con carteles con leyendas como "mirá cómo nos ponemos", "Ni Una Menos", "No nos callamos más", un importante sector de la sociedad sanjuanina se hizo escuchar.