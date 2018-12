La lucha de una joven contra el cáncer y el "abandono" de su obra social: "Quiero vivir"

María Daniela Arregui es una sanjuanina que actualmente pasa sus peores momentos en San Rafael, Mendoza. Luchó mucho tiempo contra el cáncer y cuando creyó que había ganado esa batalla, algo nuevo y peligroso surgió. La 8va vértebra de su columna sufrió la metástasis de la enfermedad terminal, por lo que necesita con urgencia una operación, ya que no sólo está postrada en una cama sino que su salud corre peligro. La bronca es contra la obra social que no le autoriza la cirugía que necesita de manos de su profesional de cabecera, el doctor Carlos Solá, quien estuvo a su lado en momentos difíciles pasados y sabe de su situación.





Daniela tiene 32 años y muchas ganas de vivir. Su pedido se hizo viral rápidamente a través de la red social Facebook y de una página especial que se confeccionó para juntar firmas en su nombre, con el fin de solicitar de manera inmediata la autorización necesaria y el apoyo de la obra social en su caso.









Su mensaje viral, cuenta la historia completa:





"Mi nombre es María Daniela Arregui, tengo 32 años y muchas ganas de vivir. Hace 15 días mi vida transcurre postrada en una cama con medicación muy fuerte y asistencia médica permanente. Me diagnosticaron cáncer de mama en julio del 2016, realicé tratamiento (quimioterapia, cirugía y radioterapia) con lo cual estaba curada y bajo control hasta ahora.







-En mayo de este año, 2018, me apareció una lesión en la columna, en la 8va vértebra dorsal, me hicieron muchos estudios incluyendo una biopsia y los resultados no eran concluyentes para relacionarlos con mi enfermedad anterior, y se decidió controlar la fractura durante estos 6 meses, a pesar del dolor crónico.







-Hoy, 22 de diciembre, luego de realizar una nueva biopsia me confirman que la enfermedad ha vuelto y tengo metástasis en esa vértebra. Para curarme, seguir viviendo y que la enfermedad no siga expandiéndose por mi cuerpo tengo una sola opción, operar mi columna de urgencia, ya que actualmente estoy internada hace 4 días inmovilizada, en el hospital español de San Rafael, Mendoza, dependiendo de medicación para poder soportar el dolor agudo y paralizante que me produce esta fractura que comprime la médula espinal y los nervios.







-Luego de estos 6 meses de idas y vueltas acerca de la solución a mi problema de salud, mi familia pudo llegar a contactar al Dr. Carlos Solá (Buenos Aires), referente en este tipo de patología y especialista con experiencia en intervenciones como mi caso, el cual se puso a total disposición, ofreciendo su práctica y su tiempo para operarme de inmediato por medio de una cirugía de muy alta complejidad para extraer la vértebra enferma con criterios oncológicos y así remover el tumor maligno de localización única, posibilitando la curación del cáncer, para el que no existe otro tratamiento más que la "resección en block": la cual consiste en reemplazar la vértebra por una prótesis, la cual fija la columna, con los riesgos que esto puede conllevar: hemiplejia, paraplejia, cuadriplejia e incluso riesgo de morir durante el procedimiento. Pero tengo plena conciencia de que si mi vértebra colapsa antes de realizar la cirugía que la estabilizaría, el daño neurológico puede ser irreversible, el dolor permanente y mis posibilidades de curarme se verían reducidas casi a nulas.







-La empresa de medicina prepaga que tengo contratada, ACCORD SALUD (de Unión Personal), no tiene cobertura con el Dr. Carlos Solá, ni es su obligación. Me ofrece otros prestadores, según ellos, capacitados para realizar este tipo de cirugías, de los cuales no dudo de su idoneidad, solo que por decisión personal y todas las situaciones vividas en estos 2 años y medio de tratamiento y sufrimiento, mi deseo es ser operada por el Dr. Solá y su equipo, en quien confío plenamente.







-Si bien la empresa de medicina prepaga no me niega el tratamiento, ni nunca me lo negó; sí tiene la posibilidad de darme la autorización para realizar este procedimiento quirúrgico por reintegro en alguna institución que no sea prestadora. Es decir, yo pagaría toda la cirugía y ellos me podrían reintegrar el valor que le hubieran pagado a su prestador, haciéndome yo cargo de la diferencia que pudiera haber con el monto que me cobra el profesional que he elegido. Este procedimiento ya tiene su antecedente porque lo hemos realizado previamente, incluso en la misma institución hace 15 días para esta biopsia que se me realizó. Es al día de hoy que en la mutual no me aceptan esta posibilidad para realizar la cirugía que ya tiene fecha y para la cual ya está todo encaminado, luego de reiterados reclamos por diferentes vías, tanto en Mendoza y como en Buenos Aires.











- El motivo de esta carta es porque el miércoles 26/12/2018 ACCORD SALUD me va a contestar sobre mi reclamo de realizar esta cirugía por reintegro, aunque el Dr. Luis A. Gracia, Mat 4672, médico auditor de la sede Mendoza, ya me dijo que lo más probable es que no me autoricen, por lo cual me perdería la posibilidad de operarme el 3/1/2019 con el Dr Solá, fecha programada de la cirugía.







-Yo voy a poner de mi parte todo: mi cuerpo, mi mente, mis energías, mi dinero y el de todas las personas que están a mi lado ayudándome en este momento para poder pagarla. Solo pido por favor que me autoricen a realizarlo por reintegro como hicimos con la biopsia, para poder costear esto que se nos viene urgentemente encima, ya que me veo inmovilizada y es hoy el potencial de salud que puedo alcanzar, mientras más pasa el tiempo, se me hace más tarde.







-Por favor se lo pido como si de un familiar se tratara, sé que no soy la única afiliada a esta prepaga, pero sí sé que no hay muchos casos como el mío. Hace mucho que la vengo peleando y tengo ganas de vivir. Esta enfermedad afecta a muchas personas y le puede pasar a cualquiera. Yo hoy quisiera contar con ustedes para salir de esta pesadilla de la cual aún no logro librarme, ponerme en manos de los mejores especialistas y seguir adelante. Sólo tengo esta oportunidad.







-Mi deseo de navidad es que esta carta sea difundida y pueda llegar a quién tenga la potestad de darme esta posibilidad y que tenga el grado de comprensión y la humanidad para ayudarme en este momento tan difícil. Agradezco este medio para hacer oír mi voz y que se haga eco para todos aquellos que estamos día a día conviviendo con esta enfermedad y deseando tanto, tanto amar, estar sanos y continuar en esta vida.







Muchas gracias a todos por leerme y por extender estas palabras.

YO QUIERO VIVIR. María Daniela Arregui".