En el medio de la fuerte presencia de diferentes organizaciones que se sumaron a repudiar la condena del tribunal que absolvió bajo el beneficio de la duda a Enzo Lampasona, apareció, a través de las redes sociales, la joven que en octubre del 2015 denunció por violación al coordinador.





La estudiante, que se fue de San Juan después de aquel doloroso episodio, publicó en las redes sociales y contó lo que vivió aquella noche en una habitación del hotel Patagonia. "Fui a Bariloche y me violó un coordinador en la noche de disfraces. Fuimos a juicio y lo absolvieron dudoso" fue la primera frase que minuto a minuto comenzó a ser compartida por cientos de mujeres que bajo el lema #HermanaYoSiTeCreo fue replicado por diferentes redes sociales.





A estas primeras oraciones le siguió la dolorosa expresión de "El disfraz no estaba roto, pero mi cuerpo si". Esta es la primera vez que la joven contó a través de su cuenta lo que vivió aquella noche, y no sólo se refirió a eso, sino también a cómo la trataron los del hotel y el resto de los coordinadores.





"Después de que me violó salí a pedir ayuda, todos me ignoraron. Intentaron tranquilizarme y me decían que estaba alcoholizada" escribió. Luego de este mensaje contó que recién al otro día fue llevada a un ginecólogo y bajo la amenaza de que no tenía que decir que había sido abusada por Enzo Lampasona. "En el camino me piden que diga que había tenido relaciones consentidas" expresó.





En el relato de lo que fue aquella dura y traumatizante experiencia también contó que fue un ginecólogo el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fue ese mismo profesional que dio aviso a una médica que inició el protocolo de actuación. Esta ginecóloga hace algunas semanas se sumó a contar a un medio digital rionegrino que lo vio aquella consulta.





"En San Juan me trataron de puta, mitómana diciendo que había realizado denuncias anteriores. Me lastimaron los medios, la gente y la empresa".





