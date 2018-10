"La inflación distorsiona los precios en nuestra cabeza y no sabemos cuánto cuesta un producto"

La inflación es una realidad que nos ocupa en el gobierno de la provincia. Implementar herramientas para optimizar el gasto, es una de las consignas solicitadas por el Gobierno provincial. En este contexto, y teniendo en cuenta que hoy se conocerá los números de septiembre, que prometen ser los más jugosos del año, desde la secretaría de Industria y Comercio le pusieron paños fríos al malestar generalizado. "La inflación lo que hace es distorsionar el precio en nuestra cabeza y que no sepamos cuánto cuenta un producto", explicó la secretaria de del área, Sandra Barceló, quien insistió que "hay que caminar" para buscar los precios óptimos ya que existe la especulación constante, en este sentido.

Sobre la inestabilidad que existe en Argentina con respecto a los pecios, Barceló indicó que "no podemos poner en marcha un programa que dure menos de 30 días y en realidad la gente no logra incorporar el precio que ya se lo estamos cambiando". Precisamente, sobre los precios acordados que impulsó durante meses el gobierno provincial, que comprendía la incorporación de mercadería regional, la funcionaria añadió que "lo hemos tenido por más de un año. Los almacenes y supermercados demostraron un compromiso social grande, porque en lo últimos meses hubo bastantes subas y ellos mantuvieron los precios para que no se caiga el programa".









Para controlar los precios reales, el gobierno sanjuanino impulsó un App que indica el valor real estimado del producto (con su máximo y su mínimo) para los celulares con sistema Android. "Compre bien", es su nombre y se puede encontrar para su descarga fácil en Google Play.





