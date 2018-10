-A partir del 2019, se empezará con la Educación Sexual Integral, ¿Qué piensa de esta ley?

-Yo creo que a la educación sexual la va imponer la propia sociedad, y por más que haya recelo y sectores que no están de acuerdo, los jóvenes la reclaman. Escuché voces de la iglesia a favor de la educación sexual sólo para el voto del "No al aborto" y hoy se oponen.

-¿Cómo analiza la identidad de género y que pasará con las provincias?

Es un avance de la sociedad que hay que respetar. La identidad de género es un derecho que hay que hacer valer nos guste o no. Vivimos en una sociedad de derecho y es compromiso de los gobiernos reconocer y darle lugar a quienes tiene otra identidad y la decisión debe ser uniforme.

-Con respecto a las medidas que viene implementando el Gobierno nacional ¿Le llama la atención que vuelva atrás como lo hizo con la quitar del extra al gas?

-No. No me llama la atención, esta es una conducta habitual; la de retrotraer las medidas que no tiene empatía con el país. Varias veces tuvimos que salir a advertir que no estaba bien lo que se disponía. La Casa Rosada vive otra realidad, pero nosotros debemos velar por los argentinos.













- ¿Qué piensa de estas medidas que causaron el repudio de toda la sociedad?

-En el primer tarifazo tuvimos una reunión con Aranguren que había sido chocante, y nos dijeron que iba a ser gradual. Luego de eso sale el fallo de la Corte que obliga que toda revisión debía ser a través de audiencia pública, de acuerdo al bolsillo de los argentinos, y eso fue lo que no pasó días atrás. Fue una medida sin audiencia, arbitraria, con poca gradualidad e ilegal ya que violaba la ley defensa del consumidor. El gobierno nacional se ríe en la cara de los argentinos.









- ¿Qué pasa con las empresas que no invierten en obras públicas?

-La medida del gobierno en la que se pensaba retribuir a las empresas de gas fue puramente para ayudar a las firmas. Y no puede ser. Por ejemplo, en San Juan a las obras las realiza la Provincia, y ECOGAS no cumple con el contrato. Es importante que se reclame a las empresas para que inviertan.













- ¿Qué marca el Presupuesto nacional 2019 y cuáles son los principales ajustes?

-Nos afecta en varias cosas. Tiene ajuste en Educación, en Ciencia y Tecnología y en los subsidios de transporte y siempre va a recaer sobre las provincias. De todos modos, el viernes tuvimos una reunión en la cual nos aseguraron las obras públicas como la construcción de viviendas, la ruta entre Sarmiento y la localidad de Pedernal, el túnel de Agua Negra y el acueducto Gran Tulum. Tenemos la mejor predisposición y queremos que este presupuesto sea lo mejor para los sanjuaninos.













-¿Qué es lo que más les preocupa de las próximas medidas?

-Hay muchas cosas. En lo que a mí me compete que vengo del sindicalismo me preocupa que se incorporen las horas extras y los viáticos a ganancias. Eso afectaría mucho al trabajar y sumarle algo más es imperdonable. Pero creemos que se reverán ciertas cosas.













-¿Hay dialogo entre el Gobierno nacional y los diputados?

-Marcos Peña busca cierta grieta con la oposición con frases desafortunadas que no suman al país. La verdad que desde el lado de Jefe de Gabinete se genera poca posibilidad de diálogo. Se trata de plantear un Boca-River, y cuando se le realizan preguntas nos deja sin respuestas y eso hace que los ánimos se empeoren y las sesiones se compliquen.













-¿Qué pasa con el Frente Renovador? ¿Se viene algún anuncio particular?

Hasta ahora sigue siendo el mismo; seguramente habrá novedades porque hay decisiones tomadas. Yo soy parte de Somos San Juan y soy autoridad en la provincia. Por supuesto estoy alineada al Gobierno provincial y acompañaré la decisión que tome Sergio Uñac.