La Fiesta del Sol podrás vivirla a pleno a través de la pantalla de Canal 8

Al término de la segunda edición de N8 se transmitirá el corte de cintas y es por ello, que sólo por hoy no se emitirá la novela Simona. Desde mañana la programación continuará como todos los días y lo único que no se emitirá durante toda la semana será la serie House of Cards.

La Fiesta Nacional del Sol arranca hoy y San Juan celebra. Es por ello que, como siempre, podrás ver todo el detalle de la Feria Temática, con el acto inaugural, los stands y las entrevistas en vivo, a través de la pantalla de Canal 8.