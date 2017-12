La explicación de Castor Sánchez sobre su renuncia como ministro de Salud Pública

"Luego de una profunda reflexión que me permitió sacar conclusiones, recientemente me reuní con el gobernador Sergio Uñac y le transmití mi decisión de dar un paso al costado en la gestión, por razones de índole personal no atinentes a la función pública.

Humildemente reconozco que en los dos años de intensa gestión se han logrado metas que parecen inalcanzables, cumpliendo así una importante etapa de transformación en beneficio de la salud de todos los sanjuaninos.

Pero hoy estas cuestiones personales no pueden distraer mi atención de tan importante personalidad, por ello he solicitado al señor gobernador que acepte mi renuncia al cargo con el que me honro desde hace dos años y del que me siento muy agradecido y orgulloso haberlo ejercido dignamente; en la seguridad que se han dejado plantadas las bases sanitarias sólidas para la continuidad de este gran proyecto político de salud.

Fundamentalmente quiero destacar y apoyar la gran gestión y capacidad del señor gobernador para llevar adelante el destino de los sanjuaninos".