La experiencia de dos exitosos emprendedores con productos argentinos en mercados internacionales

Martín Castelli es presidente y cofundador de Todomoda e Isadora, marcas dedicadas a la venta de accesorios de moda, la tercera compañía más grande del mundo en el rubro. Se trata de una empresa familiar fundada en 1995, compuesta por Martín, su padre y hermana. Surgió con el esfuerzo económico de la familiar y luego se profesionalizó la compañía, logrando expandirse y soñar con crear desde este país una empresa que pudiese competir a nivel internacional con talento argentino y ser exitosa.





Actualmente, la compañía tiene 850 tiendas en Latinoamérica y 4500 trabajadores. Los locales no son franquicias sino propias, a excepción de algunos países en los que tienen un socio local, pero el manejo es directo desde la casa matriz en Argentina.





Sobre la experiencia de manejar una empresa con la familia, Martín contó el secreto que a ellos los mantiene unidos y con las miradas firmes en las metas. "En función de lo que era mejor para la compañía hicimos una estrategia y a partir de ahí aportamos lo mejor de cada uno para alimentarla. Mi padre tenía la experiencia en el producto, mi hermana su conocimiento en administración de empresas y los míos en ingeniería en sistemas. Cualquier vicio de empresa familiar que llegaba, simplemente se descartaba porque no estaba explícito en el plan y eso evitaba muchas discusiones", explicó.





Respecto de los obstáculos, comentó que, en momentos de crisis económica, los emprendedores pueden encontrar oportunidades, negocios que no se están haciendo bien y para que un consumidor obtenga una solución que hoy no tiene. Recomendó a los sanjuaninos "centralizarse en el cliente y entender su experiencia en términos de fricciones, es decir, qué fricciones tiene para lograr un producto o servicio. Es una mirada que se está dando a nivel internacional que te permite tener otra óptica para encarar una solución bastante disruptiva pero que encierra un potencial enorme. Si pensás la experiencia desde todo lo que te incomoda en la rutina y lo que el cliente no está recibiendo, vas a encontrar oportunidades. Pero si trabajás para que esa experiencia sea libre de fricciones, vas a hacer una diferencia competitiva que nadie te va a poder alcanzar", reveló Martín.





Damaris Reynoso es cofundadora de Novachem, una empresa creada hace 10 años que hace materia prima para laboratorios cosméticos. Se trata de activos de origen vegetal con plantas autóctonas de Argentina y la región latinoamericana. La joven emprendedora trabajó desde el 2003 como vendedora técnica en una empresa importadora de materias primas para la industria cosmética y luego e varios años sintió que cumplió un ciclo y que en la firma tenía un techo. Es por esto que les propuso un cambio a los socios de la empresa y éstos ofrecieron financiarle un emprendimiento propio. A partir de ese momento, comenzó a desarrollar un producto para la caída del cabello, denominado "Capilmax", que luego se vendió en laboratorios. Un año y medio después, Damaris y su socio crearon Novachem.





Actualmente tienen más de 25 productos desarrollados, están construyendo una planta y exportan a 15 países. "Tuvimos millones de dificultades para sortear, somos muy pocos en la empresa, pero tenemos un equipo increíble y estamos muy bien posicionados en Argentina, Brasil y Colombia, entre otros de Latinoamérica, y en países de Europa y Asia", comentó la emprendedora.





Sobre las adversidades a superar, dijo que "el día comienza con obstáculos, los problemas son permanentes y una de las principales características de esto es ser perseverante, no bajar los brazos ante nada porque es duro, sobre todo cuando estás con un equipo chico. Hay obstáculos a nivel país, clientes, económicos, de recursos, etc., pero creo que cuando tenés claro lo que querés, las ganas lo superan, tener una actitud positiva frente a los problemas es fundamental", destacó.





Además, aconsejó a los sanjuaninos que tienen ganas de realizar un proyecto y temen dar el primer paso. "La idea es todo y el hecho de ponerla en práctica. Si no podés ejecutar el plan completamente, podés ir dando pasos chicos y firmes. Avanzar de a poco con logros pequeños porque hay cosas que uno no puede manejar como el contexto económico. Hay que tener muy claro lo que uno quiere y no bajar los brazos, la perseverancia es la base de todo".