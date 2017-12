La docente sobreseída por dos abusos relató cómo vivió su detención en la escuela

La maestra del jardín de infantes que estuvo en la mira de la Justicia por dos presuntos casos de abusos sexuales contra dos niños de cinco años aún vive momentos de tensión y angustia a pesar de haber sido sobreseída. Cecilia Márquez después de haber hablado en exclusiva con N8 visitó el estudio de A Media Mañana y contó como fue el momento de la detención.

La maestra dijo que la aprehensión la tomó por sorpresa ya que tanto ella como la directora del establecimiento hablaron con las madres denunciantes y les dieron todas las garantías de que se iniciaría un sumario y fue una sorpresa la denuncia que realizaron, explicó. "Estaba en la sala con algunas compañeras y la directora llegó nerviosa y me dijo que me venían a detener" relató con la voz entrecortada. "No lo podía creer" agregó.

Una vez que la docente fue aprehendida pidió realizar una llamada telefónica y los efectivos le negaron realizarla, por lo que dijo que una de sus colegas fue a buscar a su abogado en su auto.