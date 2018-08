El ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, anunció que desde el 2019 se dictará Educación Sexual en las escuelas de la provincia como una asignatura. El tema, que desde 2006 es pedido por varios sectores de la sociedad, finalmente será incorporado a la currícula. Graciela Martínez, directora de la Escuela de la Familia, quien es la encargada de capacitar a los cerca de 80 docentes que tendrán a cargo la materia, explicó que el tema sexualidad no pasa sólo por prevenir embarazos adolescentes, sino también con crear una serie de conceptos que generen responsabilidad en los chicos.













La profesional remarcó que no es cierto que desde el Ministerio de Educación no se hizo nada durante estos años, la respecto. "Pasa que los conocimientos en la enseñanza a veces no se ven a corto plazo. Más, si el objeto es que aprendan. Hemos trabajado el tema desde lo transversal a través de distintas materias, por ejemplo, desde Lengua a través de un texto", manifestó Martínez.













De todos modos, el mismo ministro Felipe de Los Ríos reconoció que esta modalidad no cumplió con las expectativas de la sociedad por tal motivo se hace un giro en la enseñanza del tema.













Para que el tema Educación Sexual fuera implementada como materia se necesitaba a docentes capacitados. Unos 80 egresarán como profesionales en la materia, entre diciembre de este año y marzo de 2019, por lo que ya estarían en condiciones de comenzar con el dictado.













"Se va a comenzar en aquellos sectores en los que Salud Pública considera más vulnerables y donde se necesita que se dicte Educación Sexual con mayor celeridad. De todos modos, se va a aplicar en todos los establecimientos educativos primarios y secundarios", indicó el ministro De Los Ríos.

















La asignatura se implementará en los dos últimos años del primario y los tres primeros del secundario ya que este periodo se considera que es el paso entre la pubertad y la adolescencia que es cuando los chicos necesitan mayor información sobra la temática.