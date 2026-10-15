La curiosidad de un niño y el legado de la paleontología, eje del show de FNS 2026

Así, el niño y un adulto serán los protagonistas, quienes estarán acompañados por otros personajes en la puesta musical que cuenta con una obertura y tres actos.

El desarrollo del guión se pensó en conjunto con la dirección y la asistencia de dirección artística, configurando una creación inspirada en la figura de Ricardo Martínez -reconocido paleontólogo sanjuanino- y, a través de él, en todos los impulsores de la paleontología en San Juan.

Y aunque la infancia real del científico tuvo otros matices, el espectáculo toma su impronta, especialmente la curiosidad y las ganas de saber, para potenciar este viaje escénico.

Para dar forma al relato, el proceso creativo y la inspiración, el guionista recorrió un profundo proceso de inmersión en la temática junto al equipo del Museo Paleontológico. A través de encuentros y entrevistas, sumado al riguroso trabajo de corrección científica, la obra logró traducir una disciplina compleja al lenguaje escénico, rescatando anécdotas e historias profundamente humanas sobre la labor de paleontólogos y geólogos.

“Pude conocer historias y anécdotas muy importantes de la vida de los profesionales, algunas de las cuales están incluidas ya que acercan a cualquier persona en esta temática tan compleja pero apasionante”.

Con esta atrapante propuesta que enamorará a grandes y chicos, la edición 2026 de la celebración sanjuanina desplegará un sinfín de talento artístico, que se podrá disfrutar los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el Velódromo.