La Coviar se reunirá con el ministro Dante Sica para buscarle una solución al sobrestock vínico

Según manifestó a sanjuan8.com el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Ángel Leotta, el encuentro está programado para el 29 de agosto en las inmediaciones del Ministerio de Producción que dirige Sica. Sobre la mesa, los representantes de la Corporación plantearán al jefe de la cartera varias temáticas, entre ellas el sobrestock técnico de un año calendario y escucharán las posibles soluciones.





"El problema es que lo que no vendamos hasta fin de año, no lo sacamos más", sentenció Leotta. Y agregó que "si la Cosecha 2019 es normal, afectará al valor de la uva y, por otro lado, no van a haber vasijas disponibles porque van a estar ocupadas por este sobrestock".





En este sentido, es que integrantes de la COVIAR plantearán el conflicto vitivinícola que afecta a todos los trabajadores y empresarios de la cadena del sector productivo. "Los gobiernos provinciales tienen plena conocimiento de la situación, el problema es que el Gobierno Nacional no toma consciencia del peligro que representa esto y se lo hemos advertido", expresó Leotta.





Los números y los ajustes





Las ventas al exterior de jugo de uva concentrado aumentaron un 55% respecto del mismo periodo de 2017. Por otro lado, el vino a granel, sobre todo los blancos, tuvieron un 154% más de ventas que el año pasado, mientras que el vino color se mantuvo igual.





Es que Europa, según explicó Leotta, tuvo una mala cosecha lo que atrajo el mercado ruso a la Argentina para abastecer de vinos blancos incoloros a los proveedores de España, Francia e Italia. De ahí el aumento de las exportaciones tanto de vino como de jugo de uva a los otros mercados.





"Las últimas medidas de reducir el reintegro de las exportaciones son una golpiza brutal para las economías regionales que están lejos del centro de logística. Si disminuyen los reintegros en el momento en el que estábamos teniendo las mayores ventas al exterior, es tomar medidas que no son conducentes para los productos que se exportan", sentenció el presidente de la COVIAR.