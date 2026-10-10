La Corte de San Juan y la de Chile profundizan su cooperación judicial

“Es un honor para mí ser parte de esta ceremonia de firma de convenio de colaboración y asistencia entre la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan y la Corte Suprema de Chile, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.

La ministra Chevesich señaló que los convenios de cooperación entre instituciones judiciales representan una expresión concreta de la voluntad de colaborar, compartir experiencias y aprender mutuamente, permitiendo abordar de manera conjunta los desafíos que enfrenta actualmente la administración de justicia en América Latina.

Asimismo, destacó que el acuerdo suscrito constituye un nuevo paso en la relación de cooperación iniciada entre ambas instituciones en 2023, vínculo que mediante este instrumento busca profundizar el intercambio y la colaboración.

“Este documento que suscribimos hoy pone especial énfasis en el mejoramiento en materias de gran relevancia para nuestros sistemas de justicia, como son los procesos de oralidad en las audiencias, el uso de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la automatización de tareas judiciales y administrativas”, señaló.

El presidente de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, Argentina, Dr. Daniel Olivares, destacó que este tipo de convenio permite fortalecer la cooperación entre ambos poderes del Estado y abordar materias desde una perspectiva común, considerando las distintas realidades de los sistemas judiciales.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas

La suscripción de este convenio es la continuación de una agenda de actividades destinada a intercambiar experiencias y procesos implementados por ambas entidades, con especial énfasis en materias de gestión, tecnología y modernización institucional.

En este contexto, este miércoles 7 de octubre, la delegación de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan visitará las dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La jornada comenzará con una bienvenida a cargo de Isabel Danovaro, jefa suplente del Departamento de Planificación y Control de Gestión, y continuará con presentaciones de Ana María Martínez, jefa subrogante del Departamento de Informática y Computación; Giulianno Pesce, jefe subrogante del Departamento de Desarrollo Institucional.

Posteriormente, el jueves 8 de octubre, la delegación argentina realizará una visita al Centro de Justicia de Santiago, donde conocerá distintos aspectos de su funcionamiento y organización de este emblemático centro judicial, visitando tribunales y dependencias judiciales con el objetivo de conocer en terreno la operación de los tribunales y los procesos asociados a la implementación de la oralidad.

La agenda busca generar espacios de intercambio técnico y conocimiento mutuo, contribuyendo a fortalecer la cooperación entre ambas instituciones y a identificar experiencias que puedan ser de utilidad para los procesos de modernización y mejora de la gestión judicial en Chile y la Provincia de San Juan de Argentina.