La Corte pidió un informe a la Secretaría Social por demoras en un trámite de adopción

CARTA ABIERTA A QUIENES NO QUEREMOS PERDER LA FE EN LA JUSTICIA.

La justicia sigue creyendo que no somos una familia.

Hace 16 años que somos una familia, la comenzamos a construir Martín y yo, un 16 de marzo de 2002. Nuestra segunda decisión fue comenzar a transitar el camino de la adopción. Y así fue. Comenzó un camino el 2004, con una carpeta que expresaba nuestro deseo de adoptar. En el año 2005, contra todos los pronósticos, fuimos papás biológicos de nuestro primer milagro Emilio. Así continuó la historia, de esta familia que quería seguir creciendo... un día... en el año 2012, dos milagros más se hicieron luz en nuestras vidas. Noa y Antonio. Desde el primer día, aún después de haber sorteado mil obstáculos, somos una familia.



En diciembre de este 2018 se cumplirán 6 años de espera, de una espera que aún no permite a nuestros hijos obtener su derecho de pertenecer, judicialmente, a esta familia. El derecho superior de nuestros 3 hijos, está siendo ignorado.



Los informes no muestran nada que pueda impedir este derecho, hemos sido observados, estudiados, analizados... Nuestra vida gira en torno a expedientes y decisiones de gente que no nos conocen en profundidad, que no conviven con nuestra angustia y que jamás podrán dimensionar el amor que nos tenemos, como familia común, imperfecta, pero feliz.



Hemos decidido expresarnos porque ya no damos más... no entendemos. Y ya no tenemos respuestas para nuestros 3 hijos, ni para nosotros. Hay un expediente... Hay informes... pero lo más importante que tenemos es nuestro mutuo amor.



Rogamos por paz... por tranquilidad... por qué nos dejen vivir en familia y disfrutar de todo lo que nos corresponde por eso.



Martín, Claudia, Emilio, Noa y Antonio.