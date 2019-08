La Corte pidió a la Nación que sancionen al capacitador borracho del Sedronar

Ante el caso del empleado de SEDRONAR, la Corte de Justicia se dirigió en duros términos ante el funcionario a cargo de la Secretaría de Estado dependiente de la Presidencia de la Nación, Roberto Moro, a efectos de expresar el absoluto desagravio y repudio contra los capacitadores enviados al Programa de Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y Problemáticas de Consumo, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial de la Corte de Justicia.















La situación ocurrió el martes 30 de julio de 2019 cuando el licenciado José Antonio Gómez Di Vicenzo se presentó en la charla del otro capacitador, licenciado Fernando Ferreyra, quien "también es responsable por omisión, ya que nada hizo por detener el accionar gravemente irregular del beodo. El proceder del agente Gómez Di Vicenzo alteró el orden de la reunión académica, pues todo el auditorio siguió los pasos del capacitador en cuestión, quien terminó acosando a tres agentes del Poder Judicial, y finalmente culminara durmiéndose en una silla de la primera fila, sin que el agente Ferreyra hiciera nada al respecto", dice el documento enviado a la SEDRONAR por parte de la Corte de Justicia de San Juan, con la firma de su presidente, Dr. Guillermo Horacio De Sanctis. El escrito oficial dice que "la Corte de Justicia entiende que conductas como estas ofenden gravemente el decoro y la seriedad del auditorio, de los agentes judiciales y del Poder Judicial de San Juan".









Por lo que la Corte de Justicia "respalda, ratifica y hace suya la decisión tomada en el momento, por el Coordinador Académico de la Escuela de Capacitación Judicial, Dr. Juan Pablo Ortega del Río, de suspender el módulo de la capacitación que se estaba desarrollando y proceder a dejar sin efecto el dictado de los siguientes módulos del programa y en consecuencia darlo por terminado. En tanto no se proseguirá con la capacitación y los módulos faltantes, que debían dictarse sucesivamente desde el martes 13 de agosto. Por lo tanto, se solicita que los agentes de la SEDRONAR se abstengan de concurrir a dictar la capacitación". El escrito finaliza con un pedido de la Corte: "Solicito de la manera más formal, se arbitren las medidas conducentes para corregir mediante las sanciones ejemplarizadoras que correspondan el lamentable desempeño de los agentes de esa repartición, en particular sobre Gómez Di Vicenzo, a fin de que conductas de este tipo no vuelvan a repetirse en las Cortes de las provincias argentinas". Se recuerda que la capacitación de la SEDRONAR viene dada en el marco de un convenio entre esa Secretaría de la Presidencia de la Nación y la JUFEJUS.