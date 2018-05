La Corte identificó al juez que prendía las luces para simular que trabajaba y se comprometió a tomar medidas

/// Por María Eugenia Vega

"Que un magistrado mande a prender las luces para hacer que se está trabajando, es desopilante y tragicómico", así definió Guillermo De Sanctis, miembro de la Corte de Justicia de la provincia, la situación que se dio a conocer por boca del gremio judicial. El hecho salió a la luz luego de que se conociera la Acordada que el máximo tribunal prepara para obligar a los judiciales a trabajar en turno vespertino. De Sanctis aseguró esta mañana en rueda de prensa que, por el momento, se trata sólo de un magistrado que ha sido identificado, acusado de haber realizado la maniobra bochornosa. "No les puedo decir el nombre, pero está situado en el primer piso del edificio central".









Los jueces que trabajan específicamente en ese lugar pertenecen al fuero penal (de instrucción, salvo el 5to juzgado que está en planta baja, y los correccionales). La olla se destapó porque la Corte adelantó que está preparando una Acordada para obligar a los judiciales a trabajar en la tarde. Algunos magistrados comenzaron a hacerlo para ponerse al día con las causas, pero desde la Unión Judicial aseguraron que había casos en que los jefes de juzgados mandaban a sus empleados a trabajar en la tarde y que prendieran las luces de su despacho para simular una situación laboral inexistente.









La medida que se tomará será ordenatoria (instar a las tareas por escrito), en primer término, y si es necesario adoptarán una medida disciplinaria. "Esto no es fácil de comprobar. Según el sindicato sí hay pruebas, pero esto ya a traer polémica. El Colegio de Magistrados se defenderá. Lo que le importa a la Corte es que se cumpla el trabajo en la tarde, de quienes tienen que dedicar su vida a esta labor", aseguró y agregó: "La regla es que todos los que trabajen en dependencia judicial, magistrados y no magistrados, directores y jefes de unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales tiene la obligación de trabajar en la tarde. La Acordada va a salir en cualquier momento. La estamos preparando con calma. Sabemos que esto genera molestia, pero así será".









Al respecto de la situación de los empleados judiciales, que no están sujetos al régimen de trabajo full time, la Corte se comprometió a sentarse a debatir el tema en la Mesa de Diálogo sindical, que es la que se conformó hace poco tiempo para tratar cuestiones particulares. Según manifestaron desde la Corte, se puede ocupar a un empleado hasta dos horas en la tarde, si hay una necesidad específica que lo mande, pero sobre este punto la Unión Judicial puso el ojo y advirtió que "esas órdenes nunca se señalan por escrito". Como estrategia alternativa para alcanzar una solución, De Sanctis deslizó la posibilidad de diagramar horarios rotativos para ellos, puesto que de esa manera no haría falta solicitarles que trabajen extra. "Hay varias alternativas que se pueden arreglar con el sindicato", manifestó.





Cuando ya esté lista la Acordada, se diseñará un plan de trabajo para que los juzgados den cuenta de qué van a hacer en la tarde. Mientras tanto, la dirección de Control de Gestión y Auditoría no le perderá pisada a los magistrados, para certificar que efectivamente cumplen con la medida.





