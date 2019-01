La comunidad Huarpe dice que los museos hacen negocios con los restos de sus antepasados

El pedido de la comunidad data de hace tiempo. Pero siete años atrás se presentó un expediente a la Universidad Nacional de San Juan en donde a través del Consejo Superior, también integrado por las autoridades de la Facultad de Filosofía de quien depende el Museo Gambier, determinaron retirar de exhibición los cuerpos. Esto fue comunicado a la provincia según los integrantes de la comunidad, en tiempo y forma. Desde entonces han pasado más de 7 años y es por este expediente que la Defensoría del Pueblo de la Nación actuó.

Embed









Un conflicto entre dos leyes nacionales hace que aún no se resuelva si se devuelven o no los restos a las comunidades. El reclamo de ellos se basa en la Ley Nacional 25.517 de Restitución de Cuerpos Humanos a pueblos originarios, (sancionada por el congreso nacional en noviembre de 2001, promulgada el 14 de diciembre de 2001 pero reglamentada recién en 2010), que obliga a quienes posean "restos mortales" aborígenes que sean entregados a quienes los reclamen. Solo 3 provincias adhirieron a esa ley. En este caso San Juan, no lo hizo.









Posteriormente en 2003 se sancionó otra Ley Nacional, la 25.743 (promulgada el 25 de junio de 2003) de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. A esta ley la provincia si adhirió con la ley provincial 571 f. En esto se basa la Secretaría de Cultura para proteger todo el patrimonio arqueológico que existe en la provincia.









En el caso del Museo Mariano Gambier, desde Cultura sostienen que el patrimonio es también fruto del trabajo de más de 40 años del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y del museo.









Defensoría del Pueblo, a cargo de Rodolfo Clavel, ya elevó un exhorto a la Secretaría de Cultura de la provincia, a cargo de Mario Zaguirre, debido a que es la autoridad de aplicación de la ley de Patrimonio N° 571F. El escrito detalla que en forma inmediata, la dependencia del Ministerio de Turismo y Cultura se aboque al estudio del tema y dicte una resolución al respecto sobre la medida que adoptó la UNSJ en conjunto con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). La misma consiste en la restitución de los restos mortales, entre ellos la Momia del Cerro del Toro, y demás objetos arqueológicos.