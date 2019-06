La Caja entregó premios de cupones no premiados de abril

En el día de la fecha la presidente de la Caja de Acción Social, Claudia Mabel López y la Gerente de Juegos Paula Quiroz, conjuntamente con el Gerente de Préstamos, Marcelo Javier Vera, efectuaron la entrega de premios correspondiente al Sorteo Especial denominado "Cupones No Premiados" y "Cruzada Solidaria" correspondiente al mes de abril de 2019. Los ganadores son:





El primer premio fue un (1) lavarropas carga frontal 8 kg. que fue para Miguel Ángel Rivera. DNI 11.284.240.





El segundo premio consistió en una (1) pc all in one, la obtuvo Juan Carlos García Tejada DNI 10.937.261. En tanto el tercer premio, un (1) juego de jardín, 3 piezas, mesa de vidrio y 2 sillas resultó para María Isabel Nuñez. DNI 10.914.138.





La presidente de la Caja, Claudia López, señaló: "Hoy entregamos los premios correspondientes a los cupones no premiados de abril. De esta manera la caja sigue cumpliendo con su política de premios y este sábado llevaremos a cabo el sorteo de los cupones no premiados del mes de mayo".





La Cruzada Solidaria del mes de abril fue para Escuela Fragata Presidente Sarmiento, de la localidad de Chucuma, departamento Valle Fértil, que cuenta con una matrícula total de 16 alumnos.





Se hicieron acreedores a un proyector led, un parlante activo 1500w + trípode + micrófono.





Por su parte la empresa Telekino se suma a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social contribuyendo con un aire acondicionado tipo split frío/calor.





Aquellos que deseen participar en los sorteos de la Cruzada Solidaria pueden hacerlo en cruzadasolidaria@cas.gov.ar