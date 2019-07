La Caja de Acción Social rematará cuatro movilidades

El acto de remate se realizará en la sede de la gerencia de préstamos a las 17 y las movilidades se exhiben hasta el jueves 4 de julio en horario de 9 a 17 en Avenida Ignacio de la Roza 2787.









Los vehículos que se remataran son UTV arenero D-84 marca Gamma Zforce 625 EX, dominio PEY 470 con un precio de $ 40.000. UTV arenero D-84 marca Gamma Zforce 625 EX, PEY 470 con precio base de $ 30.000, Chevrolet Meriva GL Plus 1.8 -sedan 5 puertas modelo 2010, dominio IOO y precio de base de 111 $ 70.000 y Chevrolet S10 - 2.8 tdi dlx 4x2 Pick Up Doble cabina modelo 2012, dominio KWV 196 y precio de base de $ 170.000





El día del remate el viernes 5 de julio las personas interesadas deberán asistir con D.N.I. de la persona que compra el lote, abonar en moneda de curso legal ($) el 10% del monto total más 10% de comisión de martilleros y el saldo restante se deberá cancelar dentro de los (7) días hábiles siguientes, en Caja de Acción Social Santa Fe 10(e). 1º Piso Tesorería, en horario de 7 a 10 horas, sin excepción, caso contrario perderá la suma pagada como seña anteriormente.







Para retirar la movilidad adquirida en el remate deberá tener en la boleta entregada por tesorería y el sello de "Cancelado". Los Formularios son a cargo del comprador.





Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por oficinas de la Administración Parque Provincial Ischigualasto, el teléfono 4225778 y Cámara de Diputados, teléfono 4294518, según corresponda los vehículos rematados, para la entrega de la documentación.





Retira la movilidad únicamente el titular cuyo nombre y D.N.I. obran en la boleta de venta del remate.





Para retirar la movilidad presentar la documentación que solicite la entidad vendedora en este caso, Administración Parque Provincial Ischigualasto y Cámara de Diputados, respectivamente.





Ejemplo: si se adquiere un Lote en $50.000, se necesita abonar en efectivo en el acto de remate $10.000 que equivale $5.000 en concepto del 10% comisión de Martilleros y $5.000 corresponde a la seña del lote respectivamente.-