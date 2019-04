La Caja de Acción Social entregó los premios de marzo 2019

La Caja de Acción Social (CAS) entregó los premios de marzo 2019 de los cupones no premiados. El acto contó con la presencia de la presidente de la CAS, Claudia López, el gerente de Administración; Víctor Lobos, la gerente de Juegos; Paula Quiroz y el Gerente de Préstamos; Marcelo Vera.





Los favorecidos en esta oportunidad fueron: primer premio para Esteban Montero DNI 22.957944, quien obtuvo una heladera de 328 litros. Yanina Nievas, DNI 33319071 obtuvo el segundo premio consistente en un equipo de música de 1500 watts. En tanto, el tercer premio recayó en Leonel Tello DNI 37924101, y se hizo acreedor de un horno eléctrico de 50 litros con anafes superiores.





Luego de la entrega de los premios, López destacó que "el próximo sorteo es el sábado 3 de mayo a las 17:30. Esta modalidad de Cupones no premiados es para estimular a los jugadores con otra oportunidad".





Con respecto a la Cruzada Solidaria, la unidad educativa ganadora sorteada en este período fue la Escuela Nivel Secundario Los Berros, departamento Sarmiento, que cuenta con una matrícula de 428 alumnos.



El establecimiento recibió un parlante activo, un trípode y micrófono y una PC all in one.





"Estos elementos nos permitirán enriquecer las tareas diarias, como la práctica de teatro y danzas. La computadora facilitará el trabajo administrativo y el aire acondicionado es indispensable para una mejor calidad de vida", expresó Sergio Lima, director del establecimiento.





Como ya es costumbre, la Empresa Telekino se suma a la Cruzada Solidaria con la donación de un aire acondicionado Split frío/calor. Quienes deseen participar en los sorteos de Cruzada Solidaria pueden hacerlo enviando un mail a cruzadasolidaria@cas.gov.ar