La Caja de Acción Social entregó los premios del sorteo de los cupones no premiados

Participaron de la entrega la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marisa López; el presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez; la gerente de Préstamos de la CAS, Claudia López; el gerente general de Telekino, Ramón Ricardo Crespo y la gerente de Juegos, Paula Quiroz.

A sala llena, la CAS entregó el segundo premio correspondiente al mes de noviembre (los premios restantes ya fueron entregados con anterioridad). Se trata de una PC all in one que quedó en manos de Rogelio Sosa, DNI 10.999.552 y en la Cruzada Solidaria la Unidad Educativa ganadora fue la Escuela de la Patria, de la localidad de Baldes del Sur de Chucuma, del departamento Valle Fértil, que cuenta con una matrícula total de 20 alumnos con Especialidad en Educación Agropecuaria. Por su parte, la Empresa Telekino se sumó a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social aportando dos aires acondicionados split frío/calor marca Coventry 2638w.

Con respecto a los ganadores de diciembre, se llevaron vehículos con patentamiento incluido. En este sentido el 1º premio consistió en un automóvil 0km Renault Sandero para Maria Julieta Frías, DNI 28.243.518. El 2º premio consistió en un utilitario 0km Citroën Cerlingo para Juan Jose Quiroga, DNI 16.376.538, mientras que el 3º premio fue un utilitario 0km Citroën Berlingo para María Esther Pérez, DNI 04.189.644.

El 4º premio entregado por la Caja fue un Smart TV 55" 4k HD para Juan Francisco Ríos, DNI 16.459.016. El 5º premio, una heladera No Frost de 328 lts. para César Alberto Ponce, DNI 22.289.945. El 6º premio fue un lavarropas de carga frontal de 8 kg de capacidad para Zulema Lidia Caprani, DNI 14.008.660. El 7º premi consistió en un lavavajillas 12 cubiertos para Norma Beatriz Villegas DNI 17.471.132. El 8º premio, un aire acondicionado split, frío 3200w fue para Agostina Lizet Segura, DNI 37.297.411. El 9º premio fue una cocina 6 hornallas a gas natural para José Damián Bermúdez, DNI 17.411.927 y el 10º premio, un freezzer horizontal de 377 lts. para Aldo Ramon Avon, DNI 16.283.819.

En esta oportunidad la Unidad Educativa ganadora sorteada en diciembre 2017 fue la Escuela Juan José de Vértiz, de la localidad de Bella Vista del departamento Iglesia, que cuenta con una matrícula total de 130 alumnos. El establecimiento se hizo acreedor a un proyector led y un parlante activo con soporte y micrófono.

Además, la Empresa Telekino se sumó a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social con ciento treinta kits escolares compuestos cada uno por tres cuadernos, cartuchera, biromes, lápiz y corrector.