La Caja de Acción Social entregó los premios a cupones no beneficiados

La Caja de Acción Social (CAS) llevó a cabo la tradicional entrega de premios correspondiente a los ganadores del sorteo del mes de junio de los cupones no premiados.





El acto fue encabezado por titular del organismo, Guillermo Ruiz Álvarez, conjuntamente con el gerente general de Telekino, Ramón Ricardo Crespo, el gerente de Administración, Víctor Lobos y la gerente de Préstamos, Claudia López, quienes procedieron a efectuar la entrega de premios correspondiente al Sorteo Especial denominado "Cupones No Premiados" y "Cruzada Solidaria" de junio del presente año.





Los ganadores fueron: 1º Premio, un smart Tv 50", pantalla plana Led ultra HD para Ruben Orlando Rodríguez, DNI Nº 23.633.368; 2º Premio, un calefactor tiro balanceado 5000k, para Hugo Miguel Vega, DNI Nº 05.088.887 y 3º Premio, un horno microondas de 30 litros, cuyo ganador fue Mario Andrés Soto Contreras, DNI Nº 28.904.695.





En tanto la unidad educativa ganadora fue la Escuela Batalla de Chacabuco de la localidad de Hilario, departamento Calingasta, que cuenta con una matrícula total de 25 alumnos. El establecimiento escolar se hizo acreedor de una PC All In One, un parlante activo, pen drive 16 GB y micrófono.



La Empresa Telekino se suma a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social contribuyendo un aire acondicionado tipo split frío/calor.





Ruiz Álvarez adelantó que el 28 de del presente mes se llevará a cabo el sorteo de cupones no premiados de julio a partir de las 17:30 hs. en la puerta de la Caja de Acción Social y el principal premio será un automóvil 0km. La nueva dirección de email, para inscribirse para participar en los sorteos de la Cruzada Solidaria, es cruzadasolidaria@cas.gov.ar.