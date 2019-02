La Caja de Acción Social entregó cuatro 0 km y electrodomésticos

En el acto estuvo presente la secretaria de Hacienda, Marisa López; la presidente de la Caja de Acción Social, Claudia Mabel López; la gerente de Juegos, Paula Quiroz; el gerente de Administración, Víctor Lobos; y su par de Préstamos, Marcelo Javier Vera.





La secretaria de Hacienda, Marisa López, destacó el trabajo anual de la Caja de Acción Social, que continúa entregando grandes premios y el creciente auge de la Cruzada Solidaria.





En la ocasión se entregaron dos automóviles Renault Kwid, 5 puertas, cero kilómetro, motores 1.0 lt a Jesús Dandulo y Pedro Elbio Moyano.





Por otra parte recibieron sendos utilitarios marca Citroën Berlingo, cero kilómetro, motores 1.6, Ricardo Daniel Aballay y Raúl Orlando Aciar.





Una heladera con freezer no frost a Zacarías Estrada Caballero; un televisor Smart de 55" HD 4K para Juan Néstor Durán.





Un aire acondicionado split a Maximiliano Andrés Prieto.





Una cocina de seis hornallas a David Raúl Bustos.





Una computadora All in One a Víctor Sebastián Brottier





Un lavavajillas con capacidad para doce cubierto a Ricardo Julio Olivera.





En el marco de la Cruzada Solidaria, autoridades de la escuela Antártida Argentina, de la localidad de Angualasto, departamento Iglesia recibieron un proyector y una PC All in One.





De acuerdo a lo informado por Claudia Mabel López, el próximo sábado 23 tendrá lugar el sorteo de los cupones no premiados correspondientes a febrero.