La asamblea de los choferes de colectivos ocasionó demoras en los usuarios

Desde el gremio recordaron que el acuerdo salarial de 2018 se encuentra vencido desde marzo de este año por lo tanto es indispensable llegar a un convenio definitivo que permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios y pactar un aumento acorde a la proyección inflacionaria en el futuro. Leé: Los choferes de colectivos amenazan con un paro por 48 horas

En cuanto a las medidas de fuerza que se tomarán, si no hay arreglo, indicaron que se irán incrementando de no hallar una solución al reclamo planteado. Por lo pronto la medida que se determinó es paro total de actividades, por 48 horas, para este jueves y viernes.

Los choferes de colectivos se encuentran en plan de lucha por una recomposición salarial y este martes comenzaron con asambleas de cara a las medidas de fuerza que implementarán si, este miércoles, no se llega a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. A través de un comunicado, la UTA informó que las mismas iban a iniciar a las 4 de la madrugada, pero no indicaba el horario en que las primeras unidades iban a estar en la calle, esto ocasionó demoras en los usuarios que no contaron, en algunas empresas, con el primer servicio provocando que lleguen tarde a sus trabajos.