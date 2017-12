El Servicio Meteorológico Nacional no tiene buenas noticias para los sanjuaninos, ya que al menos hasta el sábado no habrá ni una tregua y los registros no descenderán de los 37ºC.

El verano se instaló a pleno en San Juan y no está dispuesto a ceder terreno. Luego del calor agobiante del martes llegó la lluvia y la leve brisa del Sur ofició de bálsamo. Sin embargo el termómetro se empecina en hacernos entender que la estación estival se apoderó de él y hoy la máxima llegará a los 36ºC.