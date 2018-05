La abogada de Camila, a favor de la imputación contra Ríos por encubrir el abuso a su hija

Tras conocerse que el fiscal Fabricio Medici imputó a Alejandra Ríos y pidió que sea indagada por encubrir los abusos sexuales a los que fue sometida su hija, Camila Brusotti, por parte de Pedro Oris, la representante legal de la niña dijo estar de acuerdo con el pedido de la Justicia.

Carolina Correa manifestó que desde que se hizo la Cámara Gesell la familia venía solicitando la medida, porque entendían que la mujer había tenido una participación en los abusos que Oris cometió contra Camila.

Justamente el fiscal se toma de dicha declaración en donde la nena contó que le dijo a su mamá que Oris la tocaba y que no hizo nada. Cuando se le repreguntó si después de ese episodio le volvió a decir a su madre, la niña confirmó que no porque sabía que no iba a pasar nada.

El juez Benito Ortiz ya tiene el expediente en sus manos y debe resolver el camino a seguir. Puede rechazar el pedido del fiscal por entender que no hay elementos que comprometan a Ríos con las prácticas que tuvieron como víctima a Camila o hacer lugar e indagarla, en cuyo caso luego tendría que decidir si la procesa o no.

Para la abogada Correa el fiscal tiene un sustento de prueba como para poder llamar a Ríos a indagatoria e imputarla como partícipe necesaria del delito de abuso sexual agravado por el vínculo.

"A nuestro criterio, si el Justicia la condena las penas deberían sumarse a la condena que ya tiene por lo que debería pasar entre 15 y 20 años más en prisión", sostuvo Correa.