Kulfas: "El Túnel de Agua Negra puede darle un nuevo impulso a las exportaciones"

La reunión de gabinete estuvo encabezada por Gattoni, acompañado por los ministros de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, entre otros funcionarios. En esta oportunidad el gabinete local interiorizó al economista sobre el modelo económico productivo de la provincia y los resultados obtenidos.





En este marco, la prensa sanjuanina tuvo la oportunidad de entrevistar al economista, quien se explayó sobre temas económicos y financieros, y medidas para afrontar la crisis por la que atraviesa del país. "Nos da gusto estar en San Juan, una muy cálida bienvenida y una muy productiva reunión para conocer los problemas específicos de San Juan", comenzó Kulfas.





La primera de las preguntas rondó sobre la forma de salir de la crisis económica por la que atraviesa el país, a lo que el político respondió que "primero estabilizando la economía, lo que implica, si Alberto Fernández es elegido presidente, pensar un nuevo esquema de relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional, superar esta situación de inestabilidad, avanzar en diálogo con los acreedores privados por la deuda externa, y en paralelo generar nuevas medidas económicas. Alberto lo ha planteado varias veces, es importantísimo reformular el acuerdo vigente porque no ha funcionado. Los objetivos los compartimos, pero no ha ocurrido, todo lo contrario. Es prioritario superar esta situación de gran inestabilidad, negociar un nuevo acuerdo con el FMI, avanzar en el diálogo con acreedores privados y en paralelo generar las medidas económicas que permitan recuperar el ingresos de los trabajadores y jubilados", expresó Kulfas.





"El diagnóstico que ha tenido el gobierno nacional ha sido equivocado, ellos han pensado que el problema de la inflación era exclusivamente monetario, que se resolvía con facilidad, el resultado es que tenemos el doble de inflación", continuó el político en diálogo con la prensa local.





¿Cuánto tiempo llevará la reactivación económica?





Este fue otro de los interrogantes de la prensa, a lo que el profesional respondió que "el cuándo: lo antes posible. Es difícil de predecir, hay un montón de variables que están en juego, hoy la economía argentina no está estabilizada, se ha logrado salir de una situación muy crítica después de las elecciones primarias. La economía está en una situación de tensión y aún no está muy claro el escenario macro que va a dejar el gobierno al 10 de diciembre. Alberto ha planteado muchas veces un énfasis en las economías regionales, sobre todo porque han sido postergadas y han tenido dificultades. Creemos que con algunas medidas reactivantes, resolviendo asimetrías, equiparando problemas que hacen que los costos sean muy elevados, se puede generar esa equiparación y que esas economías aporten al desarrollo, generar créditos accesibles para pequeños y medianos productores, proyectos de infraestructura", dijo.





En cuanto al proyecto del Túnel de Agua Negra, el economista dijo: "Nos parece importante el proyecto del Paso de Agua Negra para exportar por Chile. Eso le puede generar beneficios a la economía de San Juan y muchas economías. Hay que pensar que el paso del Pacifico puede significar, para muchas economías regionales, rentabilizar productos propios y darle nuevo impulso a las exportaciones".





Inflación de 2% mensual





"Cuando comenzó el gobierno de Macri la inflación estaba en torno al 2%, sin embargo luego de las fuertes irrupciones entre abril y octubre del 2018 se generó un nuevo salto inflacionario, encontramos que las herramientas de política monetaria son insuficientes. El objetivo es concertar en una mesa, volver a los niveles del 2% y tenerla como un espacio para ir trabajando de manera paulatina y gradual" acotó Kulfas.





Sobre el pago de la deuda





"Me parece importante mencionar un aspecto más estructural. Argentina tiene un problema estructural que es el faltante de dólares que se da de manera cíclica. Es una economía con rasgos bimonetarios, hay una demanda de dólares importante.





Esto no se resuelve de manera sustentable ni tomando deudas; se resuelve con una estrategia exportadora. La gran propuesta es que se puedan duplicar las exportaciones en el lapso de 4 o 5 años, esto es posible con el proyecto de Vaca Muerta, la minería, la agroindustria, servicios, hace que Argentina pueda pensar seriamente en que es factible duplicar las exportaciones en 4 o 5 años. No es sencillo, sobre todo por el alto grado de inestabilidad que tiene la economía argentina y los desajustes que está dejando el gobierno. Tenemos que mirar los problemas proyectando qué país queremos generar en un plazo mediano – largo; si no logramos eso vamos a estar todo el tiempo viendo cómo financiamos y renegociamos deudas, tenemos que tener un plan económico sustentable, y sentarse a discutir con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados, sino el resultado sino va a ser siempre una solución de corto plazo. Se han acercado propuestas de reperfilamiento, eso permite pensar en un plan razonable que puede generar las condiciones de crecer".





Con respecto a la relación con EEUU y China





"Va a ser una relación como tiene que encarar un país como Argentina. EEUU sin lugar a dudas tiene un papel central, el FMI tiene mucha vinculación, se busca optimizar los resultados para nuestro país, no se plantea un alineamiento con nadie sino una relación pragmática para mejorar las exportaciones".





Sobre la coparticipación





"Es un tema que tiene sus complicaciones, no está en la agenda en este momento", respondió.





Deuda de Nación con Provincia





"Habrá que analizarlo, no tengo detalles, estamos en un periodo preelectoral, él es un candidato, esto tendrá otra mirada si efectivamente es elegido".





Con respecto al cepo cambiario





"Respecto a los controles cambiarios en la campaña lo hemos manifestado: pensamos que no es la mejor herramienta en funcionamiento permanente. Lo que ha hecho el gobierno está afrontando una crisis de confianza que estaba poniendo en peligro reservas del Banco Central. Una cosa son medidas de emergencia, uno ve el modelo regulatorio 2002 habían regulaciones, exigencias, límites a la compra de dólar y la economía funcionó bien, con fluidez; ahora hay que buscar puntos intermedios, dicho esto habrá que analizar la situación particular en el momento. Entre los modelos de mucha regulación y control y la de Macri hay puntos intermedios que pueden permitir que la economía crezca", concluyó Kulfas.





Quién es Matías Kulfas





Matías Kulfas es un economista, académico, escritor y consultor, actualmente integra el equipo económico del candidato a presidente por Frente de Todos Alberto Fernández.





En la función pública se desempeñó como subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, fue director del Banco de la Nación Argentina y gerente general del Banco Central de la República Argentina, entre algunos de los cargos que ha desempeñado en su carrera profesional.