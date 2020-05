La Justicia Provincial aún no otorga prisión domiciliaria a internos que argumentaron ser factor de riesgo

El juez de Ejecución Penal explicó que todavía no tiene los elementos necesarios para opinar. “Los pedidos entran a diario y esperamos llegar a los 200”, dijo. El 60% de los pedidos es de presos que cumplen su condena por abuso sexual.

Días atrás un preso que cumplía una condena de seis años por comercializar cocaína en el departamento de Jáchal fue beneficiado con prisión domiciliaria por la Justicia Federal. Se trata de Sergio Javier Bustos quien nuevamente fue detenido cuando salió a realizar una recarga a su celular y ya se encuentra en el Penal de Chimbas. Así cómo él, hay otros 16 internos que recibieron el beneficio de la mano del fuero federal, pero desde la Justicia Provincial aún no se otorga la prisión domiciliaria a pesar de tener cerca de 150 pedidos.

Nicolás Zapata, juez de Ejecución Penal, habló con sanjuan8.com y dijo que hasta el momento no hay ninguna resolución que favorezca los internos que solicitaron la medida. “Todavía no tenemos elementos para opinar. Hay medidas que no nos llegan”. Respecto a la documentación que falta presentar dijo que se pidió conocer con exactitud el domicilio de los reos y saber si las casas se encuentran en condiciones.

Por otra parte, conocer con certeza el estado de salud de los solicitantes y determinar si se encuentran en riesgo en el Servicio Penitenciario sobre todo teniendo en cuenta que en la provincia no hay circulación viral y los tres casos que se presentaron son importados.

Respecto a la cantidad de pedidos que llegaron a su despacho explicó que todos los días ingresan solicitudes y aclaró tal cual lo había hecho anteriormente que el 60% de los oficios provienen de presos que cumplen una condena por abuso sexual.

Mientras tanto, desde el gobierno local aseguraron haber instrumentado todos los mecanismos pertinentes para que los confinados puedan transitar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en los pabellones de Chimbas. "Hemos tomado todas las decisiones posibles para que el Poder Judicial tenga la garantía de que los presos están resguardados", advirtió el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, a sanjuan8.com.