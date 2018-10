Juegos Evita Nacionales: mirá el cronograma de los sanjuaninos para este martes

La delegación sanjuanina llegó en horas del mediodía a Mar del Plata y ya se encuentra perfectamente instalada en los dos hoteles donde se hospeda toda la delegación, Hotel Bristol y Hotel Ópera.

En horas de la tarde se realizaron acreditaciones y posteriormente los chicos disfrutaron de la playa, en el único día de tareas administrativas y protocolares y donde no hay competencia, por lo que la mayoría de la delegación pudo disfrutar de la Feliz, que recibió a las 23 provincias argentinas con un cielo parcialmente nublado y con viento frío, pero que en los momentos de sol, atenuaron el aire helado proveniente del mar.

Sobre final de jornada, las 24 delegaciones pertenecientes a las 23 provincias argentinas, más CABA, correspondiente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que competirán en Deporte Juvenil, Deporte Adaptado y Cultura, concurrieron a Las Toscas, para el acto inaugural que contó con la presencia del secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, y los casi 30.000 chicos y profesores llegados de todo el país. Entre ellos, por supuesto San Juan, con su llamativa indumentaria azul marino, turquesa y verde fluo, elogiada por varias delegaciones.

Mañana comienza la competencia en los 31 deportes juveniles y los 7 deportes adaptados, con un amplio cronograma de actividades a desarrollarse en una gran cantidad de escenarios deportivos con los que cuenta Mar del Plata, una ciudad acorde con todos los requerimientos que demandan semejantes Juegos Nacionales.

Martes 23/10 - cronograma para san juan

Ajedrez

9:30 - Ronda 1 a 3 Individual

15 - Ronda 1 y 2 por equipos

Atletismo

8 a 13 - Sub 14 y Sub 17 femenino y masculino

Atletismo Adaptado

8 a 19 - Sub 14, Sub 16 y Sub 18 femenino y masculino

Badminton

10 San Juan vs Neuquén - Sub 14 - Doble femenino

17:20 San Juan vs Tierra del Fuego - Sub 14 - Doble Femenino

8:40 - San Juan vs Córdoba - Sub 14 - Dobles masculino

15:40 - San Juan vs Formosa - Sub 14 - Dobles masculino

9 - San Juan vs Tierra del Fuego - Sub 14 - Single Masculino

11 - San Juan VS Chubut – Sub 14 – Single femenino

16:20 - San Juan vs Entre Ríos - Sub 14 - Single masculino

18- San Juan VS Jujuy – Sub 14 – Single femenino

Básquet

11:30 - San Juan vs Santiago del Estero - Sub 15 Femenino

14:30 San Juan vs Santa Fe - masculino sub 17

11:30 San Juan vs Buenos Aires - masculino sub 15

Básquet 3x3

8:40 San Juan vs San Luis - sub 14 femenino

9 San Juan vs Buenos Aires - sub 14 masculino

10:20 San Juan vs La Plata - sub 14 femenino

11:20 Misiones vs San Juan - sub 14 masculino

14 - San Juan vs Tucumán - Sub 17 Masculino

14 Córdoba vs San Juan - sub 16 femenino

16 - San Juan vs Entre Ríos - Sub 17 Masculino

16:20 Río Negro VS San Juan - sub 16 femenino

Beach Voley

9 - San Juan vs Bs As - Sub 14 Masculino

14:20 - San Juan vs Catamarca - Sub 14 Masculino

Boxeo

9 a 12 - Combates Masculinos

15 a 20 - Combates femeninos

Canotaje

9:30 a 16:30 - Slalom - Primera toma de tiempos

Cestoball

Sub 14 femenino

10 - CABA vs San Juan

15 - San Juan VS Corrientes

Ciclismo

9 - 500 mts Sub 14 Femenino

10:30 - 500 mts Sub 14 Masculino

12 - 500 mts Sub 16 Femenino

13:30 - 500 mts Sub 16 Masculino

Esgrima

14:30 - Primera vuelta Poules

16:30 – Clasificación

Fútbol 7

9:40 - San Juan vs Corrientes - Sub 16 Femenino

9:40 - San Juan vs Corrientes - sub 16 femenino

Fútbol 11

8:30 - San Juan vs Tierra del Fuego - Sub 14 Masculino

17:30 - San Juan vs Formosa - Sub 14 Masculino

Handball

8:30 - San Juan vs Salta - Sub 16 Masculino

9:40 - San Juan vs Formosa - Sub 14 Femenino

10:50 - San Juan vs Chubut - Sub 14 Masculino

10:50 - San Juan vs Corrientes - sub 16 femenino

15:10 - San Juan vs Buenos Aires - Sub 16 Masculino

Hockey s/ Césped

9- San Juan vs CABA - Sub 14 femenino

11:55 - San Juan vs Jujuy - Sub 14 masculino

14 - San Juan vs Santiago del Estero - Sub 16 masculino

14:35 - San Juan vs La Pampa - Sub 16 femenino

Levantamiento Olímpico

9 a 19 - Clasificación damas y varones

Natación

8 - 50 mts libre, 50 mts pecho, Posta 4 x 50 libre

16 - 50 mts espalda, 200 mts libre y Posta 4 x 50 combinados

Optimist

11 - Prueba individual masculina

14:30 - Prueba individual femenina

Patín artístico

8:30 - Etapa clasificatoria

Pelota paleta

10:30 - San Juan vs Misiones - Sub 16 masculino

Rugby

11:55 - San Juan vs Corrientes

Tiro

9 - Clasificación Sub 16 Masculina y Femenina

Vóley

9 - San Juan vs La Rioja - Sub 15 Femenino

15:45 - San Juan vs Misiones - Sub 15 Femenino

11:30 - San Juan vs La Rioja - Sub 17 Masculino