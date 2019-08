Mima y Héctor son los padres de La vaga. Cuando él se iba a trabajar antes de las seis de la mañana, despertaba a su esposa para preguntarle qué había soñado. ¿Romántico? ¿Dulce? En realidad, quería saber cómo los astros le decían qué número jugar para hacerse millonario.





-Me picaba la cabeza. Me rascaba y me rascaba. Contaba Mima.





-El 87, los piojos.





-Pero no sé si eran piojos, no los vi. Te digo que me rascaba.





Si Mima no se acordaba del sueño, Héctor la despertaba a La vaga.





-Soñé que estaba en la puerta de la iglesia





-Iglesia, el 84. Seguí, seguí.





-Se casaba mi prima Yeni pero apareció como loco el ex novio vestido de soldado con un revólver, una escopeta, algo así y le regaló un anillo.





-Casamiento es el 63. La Yeni puede ser el 15, la niña bonita o el 21, mujer. Loco, el 22. Sodado, el 12. ¿Revólver o escopeta?





-No sé, un arma, papá. Es lo mismo.





-¡Nooo! No es lo mismo. Revólver es el 07 y escopeta, el 61. ¿La mató? ¿Hubo un muerto?





- La quería matar, al final no la mató. Creo, no sé.





-El muerto es el 47 y el anillo, el 16.





La vaga, que de chica se inventaba los sueños, había ido a darles una vueltita a sus padres. Les cayó sin avisar. Y estaba él. ¿Quién? El careta e´goma. Hombre honesto. Tan pero tan honesto que una vez encontró un trabajo y lo devolvió. La vaga no dijo nada pero ya olfateó lo que estaba pasando: Héctor había vuelto a jugar. El careta e´goma levantaba quiniela, llevaba Telekino, Quini 6 y Lotería. Además, riña de gallos.





-¡Tanto tiempo! Dijo el careta e´goma. ¿Qué es de tu vida? ¿Un pálpito para hoy?





Los dientes apretados, una bronca consuetudinaria de haber padecido peleas entre sus padres. El juego es una adicción de ingenuos. Entonces, La vaga contestó:





-71. El sorete.