Sobre la jubilada fallecida y su hermana: "No querían ser ayudadas"

"Son dos mujeres adultas mayores de más de 90 años. Una vecina las protegía y las cuidaba porque las dos eran jubiladas. Ellas no se dejaban ayudar hasta hace poco"; la responsable de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Mabel Morales, contó detalles sobre la situación a las dos ancianas que fueron encontrados en su casa en Pocito. Una de ellas muerta, la otra en grave estado.

Morales contó que intentaban ayudar a las mujeres, pero no se dejaban, y así vivieron por años. "Cobraban su jubilación y podían hacerse algunas cosas, pero no mucho. Las ayudamos con mercadería y algunas cosas como colchones y almohadas, pero no se dejaban ayudar", dijo.

Las mujeres estaban en situación de abandono cuando fueron halladas. Se supo que, por estas horas se descarta el robo porque habían pertenencias y hasta dinero en su vivienda, y creen que el deceso de una de ellas pudo ser por el frío.