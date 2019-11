Lo encontró en la plaza llorando con hipo.





-Juan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?





La vaga iba pasando y acurrucado como pollo mojado se lo encontró al pibe, hijo de su vecina Nancy. El chico tiene dieciocho, le va bien en la escuela, este año egresa. Había quedado seleccionado como artista de la Fiesta Nacional del Sol.





¿Ese era el problema? Nuuu. El problema era que en medio de la marcha de la diversidad el padre lo había llamado para exigirle que saliera de ahí. "¡Qué estás haciendo en medio de esa gente, volvé a casa, Juan. Ya. Te lo ordeno!"





Y Juan no quería volver a casa.





-Me voy a vivir con un amigo. Soy mayor de edad, no me pueden hacer nada.





El chico estaba triste y lúcido. La vaga repasó en su mente lo que Nancy le había contado. A saber: lo crio sola porque el padre, un comisario de carrera, tiene otra familia con esposa e hijos. Juan se había enterado hace poco, cuando tuvo la valentía de "salir del placard" y blanquear su condición sexual.





Para preservar la fuente, al padre lo llamaremos Tyson, por su gran parecido al boxeador. Juan lo ve poco. Últimamente, cuando viene a casa, solo hay peleas y recriminaciones cruzadas.





El cielo azul plomizo ronca de ira. La vaga abraza fuerte a Juan. Caen algunas gotas gruesas.





-¿Querés tomar unos mates?





El pibe asiente con la cabeza. A veces, la empatía se parece a compartir unos amargos.