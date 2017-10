José Luis Gioja quiere que De Vido responda ante la Justicia

Embed





Es importante destacar que en la sesión de la Cámara Baja que se celebró el 26 de julio, para sacarle los fueros al ex ministro kirchnerista, fue el propio José Luis Gioja quien votó en contra de ello. Sin embargo ahora parece haber cambiado de parecer y decidió que la Justicia debe investigar al exfuncionario k.





En ese momento el diputado cruzó al fiscal Carlos Stornelli quien pidió el desafuero y la detención del exjefe de Planificación. En ese momento el presidente del PJ defendió a De Vido y argumentó que "Estaban armando un show; recién se ha expedido un fiscal, un fiscal que yo pediría que lean su currículum, deja mucho que desear. El mismo fiscal que imputó a Cristina en la causa dólar futuro y no imputa al presidente Macri por la toma de deuda a 100 años".





Sin embargo ahora, dos meses después, argumentó que es necesario dejar que la Justicia actúe y que analice qué es lo que pasó en la causa de Río Turbio. Es que según aclaró "la otra vez" fue un 'capricho' de Elisa Carrió (Cambiemos) y otros" y en eso basó su cambio de parecer.

El actual diputado nacional y presidente del PJ se mostró a favor del desafuero del ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido. El legislador argumentó que hay que hacerle caso a la Justicia y pedirle que no se politice el tema. Como así también que la política no se judicialice.