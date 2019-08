Jorge Martín: "Los conductores cuidan más el auto que la propia vida o la de sus allegados"

En este sentido, explicó que las estadísticas de siniestros viales en calles no pavimentadas o de ripio son bajísimas porque la gente cuida el auto. Por otro lado, remarcó que "El 90% de los accidentes de tránsito son por fallas humanas y, fundamentalmente, porque no valoramos la vida y creemos que manejamos bien, que a nosotros no nos va a pasar".





Según las estadísticas que expuso el funcionario, la principal causa de muerte en personas de entre 18 y 35 años son los siniestros viales, más que cualquier enfermedad u otro tipo de inseguridad. "Tenemos un problema en la actitud de las personas, por eso incrementamos una psicóloga al equipo para trabajar esos contenidos", subrayó.





Otro de las cifras que alarman a las autoridades provinciales es que el 47% de los fallecidos por siniestros viales que llegaron a la Morgue Judicial en el 2018, tenían ingesta de alcohol por encima del máximo permitido para conducir. "Creen que manejan mejor y no es cierto, nos baja las inhibiciones, bloquea las reacciones nerviosas y ante una eventualidad tarda el tiempo de respuesta y afecta los reflejos", aseguró Martín.





Una de las incorporaciones para estudiar este año respecto a los accidentes de tránsito, será la variable de drogas lícitas e ilícitas en los conductores, datos que se verán reflejados en las estadísticas finales de 2019. "Hay una gran cantidad de remedios recetados que afectan a la conducción y eso lo dice el prospecto. Puede afectar la motricidad y que la persona termine protagonizando un accidente vial o laboral", destacó.





Por otro lado, resaltó que "en un tercio de los accidentes viales que terminó con fallecidos no intervino un tercero, es decir, por caídas casuales en rodados, o pérdida de control y terminar contra un poste o árbol, tanto en motos como en autos. Generalmente a una acumulación de situaciones, la principal es el exceso de velocidad, sobre todo en casos de fallecidos", explicó Martín.