Jofré sobre el mal uso del barbijo: “He visto gente que lo utiliza como vincha o debajo de la nariz”

Médicos enseñando a realizar barbijos caseros con elementos que tenemos a mano, mujeres que fabrican máscaras y luego las donan a diferentes instituciones, se suma el consejo que realizó Alberto Fernández sobre la utilización de este tipo de protección. Y así el tema barbijo inundó los medios de comunicación.

Tanto que Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de San Juan, se refirió a una consulta que realizó sanjuan8.com y explicó que en San Juan al no haber circulación viral no está recomendada. De todos modos, aclaró que debido a la cantidad de personas que se observa con este elemento de prevención evalúan emitir una serie de recomendaciones para el buen uso y para la fabricación.

“He visto gente que lo usa como vincha o debajo de la nariz y eso está mal”, volvió a repetir la funcionaria que en varias oportunidades advirtió sobre el mal empleo de este tipo de método de barrera. Jofré aclaró que además hay que recordar que es importante seguir con el resto de las medidas como el lavado de mano y el distanciamiento social.

“Si al barbijo lo dejo en cualquier lugar y no me lavo las manos esas las medidas no son efectivas”, finalizó la profesional.

Más allá que desde Salud Pública no hay bajada sobre el uso obligatorio del barbijo, varios municipios entregaron de forma gratuita los elementos durante los días de pago a jubilados y pensionados.

Las provincias de Tucumán, Santa Fe y Neuquén, además de municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos, se sumaron ayer a la recomendación del uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública en el marco de la pandemia.

Esos distritos se sumaron a La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero Salta, Catamarca y la ciudad bonaerense de Zárate, que emitieron antes similares recomendaciones.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Nación difundió en su página web un instructivo para la confección de barbijos caseros (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo).