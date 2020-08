Jofré sobre las fiestas clandestinas: “Es inconcebible que las hagan en esta situación sanitaria”

Mientras la provincia combate el coronavirus en Fase 1 con el objetivo de volver al buen estatus sanitario que mantuvo durante los primeros 5 meses de la pandemia, algunas personas siguen desobedeciendo las reglas haciendo reuniones sociales, que no están permitidas, poniendo en riesgo a la población. El fin de semana pasado se desbarataron dos fiestas clandestinas, y, al respecto, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, dijo en la conferencia que “es inconcebible que hagan este tipo de reuniones en el marco de esta situación sanitaria”.

En la madrugada del domingo, personal policial desbarató dos fiestas clandestinas en las cuales resultaron detenidas 18 personas, donde también habían menores de edad. Lo que agrava aún más esta situación, es que ocurrieron nada menos que en Caucete, donde hay tres conglomerados, y en Santa Lucía, con un conglomerado, donde circula el COVID-19 y donde están puestos los focos de los esfuerzos para controlarlo.

“No entra en la cabeza de ninguna persona quelas hagan en esta situación epidemiológica que no sólo atraviesa San Juan sino la Argentina y el mundo. No entiendo cuál es el sentido de estarse juntando y no cuidarnos”, dijo.

Y destacó que “la irresponsabilidad de esas personas que siguen haciendo este tipo de eventos, va a llevar a que pongamos más en riesgo a nuestros abuelos, que es a quienes queremos proteger”.

La funcionaria, que trabaja desde un primer momento en la lucha contra el COVID-19, expresó: “No puede ser que no haya una persona que piense con criterio y responsabilidad, que diga ´yo no voy a ir´ y que aliente a los otros a no hacerlo”.

En conferencia de prensa, Jofré informó que no se registraron nuevos casos positivos desde ayer y que la provincia se mantiene con 272 casos acumulados. Explicó que "se puede aseverar que hay un pequeño aumento con respecto a los casos sospechosos, que pasaron de 79 a 84 personas que cursan con la definición de casos sospechoso.