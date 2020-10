Jofré, sobre la circulación viral: "Hay gente que todavía comparte el mate, la botella y el cigarrillo"

Luego de que las autoridades de Salud Pública confirmaran la circulación viral en San Juan, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, expresó que si bien, la provincia "no vuelve por ahora a la fase 1, la posibilidad siempre está latente".

Jofré explicó en Primera Edición que esta declaración se concreta porque ante los llamados a pacientes, que duran cerca de 45 minutos, detectaron que los pacientes de Covid 19 no conocen quién los contagió.

Ante esta realidad, al no encontrar el nexo epidemiológico de las personas que contrajeron últimamente la enfermedad, se declaró la circulación viral en toda la provincia.

"Veníamos teniendo transmisión por conglomerados, grandes, más chiquitos, pero a raíz del aumento de esta última semana; teniendo en cuenta que no pudimos establecer nexo de contagio, nos dimos cuenta de que había circulación", explicó Jofré.

Los llamado por caso dura unos 45 minutos, lo que implica un trabajo exhaustivo teniendo en cuenta de que hay cerca de 200 contagios por día.

"La gente sigue haciendo cosas insólitas. Hay gente que todavía comparten el mate, comparten el cigarro y deportistas que todavía comparte el pico de la botella. Eso no se debe hacer", remarcó Jofré. Por esta razón se determinó que el contagio se efectúa en la comunidad.

En esta línea, manifestó que "las medidas sanitarias no van a cambiar. Distanciamiento social, uso de alcohol, cloro en casa y tapaboca. Hay que tener en cuenta no sólo la distancia con la gente sino el cuidado de no mantener contacto con las superficies", dijo.

Sobre el rumor que se hizo viral al respecto de la vuelta a fase 1, explicó que el decreto inicial (DNU de marzo) hablaba de que la declaración de circulación viral obligaba a volver a fase 1, pero en el último decreto se modificó. "Se extremarán medidas en los protocolos", indicó. Sin embargo, aclaró que si bien, la provincia por ahora no tomó esa decisión "la situación siempre está latente".

Para finalizar, Jofré llamó a la reflexión al respecto de la pronta llegada de las fiestas de fin de año. "Esta es nuestra oportunidad. Sabemos que hay gente que sí ha cumplido y les pedimos a los que no, que lo hagan. El que no lo vive en carne propia la pandemia no lo va a entender. Lamentablemente, somos hijos del rigor. El que no pierde un familiar y no se puede despedir, no lo entiende", lanzó.