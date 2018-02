Jocelyn I: "A pesar de que la gente me decía que iba a ganar, aún no lo puedo creer"

A pocas horas de la coronación en el autódromo El Zonda atendió a sanjuan8.com en el hotel Provincial, un poco más y relajada y con las emociones más calmadas habló de lo que sintió y lo que espera en su nueva vida.





- ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones luego de que te coronaran como Reina Nacional del Sol?





-Creo que todos se dieron cuenta cual fue la sensación que sentí. La verdad que estaba muy emocionada y en ese momento no pude contener las lágrimas. No lo podía creer, de todos modos, la gente con su afecto me apoyaba y me tiraba buena onda.

Jocelyn Mauro reina nacional del sol FNS2018 (1).jpg





- ¿Qué te dijeron el resto de las candidatas departamentales?





-Las chicas no me pudieron abrazar en el escenario ya que el protocolo no lo permite, pero una vez que terminó el show y nos encontramos en el colectivo estallaron de alegría y me abrazaron. Todas estaban muy contestas de que sea yo quien esté en este lugar.





- ¿Quiénes fueron las primeras personas que te saludaron?





-Una vez que terminó el espectáculo mi mamá y mi abuela fueron quienes subieron a felicitarme.





- ¿Cómo siguió la noche después de la coronación?





Primero me reecontré con el resto de las chicas, fuimos hasta el hotel donde estábamos y nos sacamos varias fotos. Después de eso pude salir a cenar con mi familia: Primero me buscó mi novio y luego me junté con mi mamá y mi abuela.





-Esta mañana Franco Aranda te calificó como una persona muy solidaria ¿Te identificas con esas palabras?





-Si la verdad que sí. Desde que fui reina de Capital comencé con la recolección de juguetes para Navidad y luego conseguimos una clase gratuita para mujeres, si hubiera seguido siendo reina del departamento iba a seguir juntando ropa y realizando las clases. Ahora que soy reina Nacional podrá ayudar a toda la provincia.





-Estamos viviendo un momento particular en cuanto al movimiento feminista ¿Vos que opinás de esta merecida valoración que se le está dando a la mujer?





-Por esa razón es que organizamos las clases y hubo más de 150 inscriptas. Me parece bueno que la mujer pueda contar con herramientas para defenderse de un robo o un abuso. Por eso quiero seguir organizando las clases de defensa persona.





Y en cuanto a las marchas feministas estoy de acuerdo, pero siempre que sean pacíficas. Tanto hombres como mujeres debemos ser iguales y merecemos ser respetados.





- ¿Cómo es la relación con Florencia Valdez, Virreina Nacional del Sol?





La mayoría de las veces pudimos compartir habitación y creamos una gran afinidad, así que espero que sigamos creciendo en la amistad.

Embed