Jefa del Programa Provincial de SIDA: "Lo que dijo Albino atrasa 20 años de avances científicos"

En sus declaraciones, Albino realizó una aseveración polémica sobre los anticonceptivos y aseguró que "el profiláctico no la protege de nada, el virus del SIDA atraviesa la porcelana". Y agregó que "el VIH es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto", arremetió. Para finalizar, dijo que "sería irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás".





El polémico discurso provocó la reacción de la comunidad científica que salió al cruce de sus declaraciones y desmintió sus argumentos.









Consultada por sanjuan8.com, Victoria Sain -jefa del Programa Provincial de SIDA y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública local- dijo que los dichos de Albino son "absurdos" y que "atrasan 20 años de avances científicos".





En este sentido, la profesional aseguró que "está científicamente comprobado y avalado por la Organización Mundial de la Salud, que la eficacia del preservativo contra la transmisión de enfermedades por contacto sexual es del 99%".





La profesional comentó que existen estudios científicos con parejas discordantes –en la cual uno tiene el VIH y otro no- que no se transmiten el virus entre ellos. Informó que se transmite a través de las relaciones sexuales porque está concentrado en los fluidos vaginales, el semen y la sangre, pero esto depende de los factores de tiempo de exposición y una cierta cantidad de virus. Depende de la carga viral que tenga la persona con VIH, porque aquella que tiene una medición indetectable directamente no lo transmite, según explicó la profesional.





Los preservativos de hombre y de mujer –de uso menos frecuente en el país- son métodos sumamente efectivos para evitar enfermedades de transmisión sexual como el VIH, Hepatitis B, Clamidia y Gonorrea, entre otros, comentó la especialista.





"No hay sustento para que se puedan avalar estas declaraciones, es biológicamente absurdo y no es posible que suceda", aseguró Sain. "Quien asegura lo contrario, que muestre un estudio científico", culminó.