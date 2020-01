Jáchal, la zona más afectada por la fuerte tormenta: no cesa la probabilidad de lluvias

Tras la intensa lluvia con tormenta eléctrica y viento Sur que afectó a San Juan en la noche del martes, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano realizaron un relevamiento en los departamentos. La zona más afectada fue la comunidad de San José de Jáchal y aún no cesa el alerta por probabilidad de precipitaciones.

El ministro del área, Fabián Aballay, informó que los vecinos de la villa cabecera jachallera sufrieron inundaciones, pérdidas materiales importantes, rotura de pavimento y problemas con el suministro de agua potable. Hasta el momento no hubo evacuados, pero no se descarta que durante la jornada deban resguardar a vecinos que lo necesiten. Es que el alerta por la probabilidad de lluvias no cesó y los equipos de la cartera social ya están en el departamento del norte sanjuanino y esperan la asistencia que recibirá el municipio.





En tanto que en el Gran San Juan no hubo mayores complicaciones, "hay familias afectadas pero en menor medida", explicó el funcionario. No hubo evacuados pero están asistiendo y trabajando con las áreas sociales de los municipios para brindarle asistencia a los más necesitados.